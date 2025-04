Zelda: Preis für Nintendo Switch 2-Upgrades enthüllt – Löst Debatte unter Fans aus

Sowohl The Legend of Zelda: Breath of the Wild, als auch der Nachfolgetitel Tears of the Kingdom sind auf der Nintendo Switch beheimatet. Beide bekommen ein grafisches Makeover und ergänzende Inhalte, um sich auf der nächsten Konsole, der Switch 2, von ihrer besten Seite zeigen zu können.

Wenn ihr eines der Spiele oder gleich beide schon in ihrer ursprünglichen Fassung gekauft habt, wird eine weitere Zahlung notwendig, damit diese sich upgraden lassen. Mittlerweile ist bekannt, wie viel Geld hier genau fließen muss. Diese Info spaltet die Community in zwei unterschiedliche Lager.

Zelda: Um die 10 Euro für Nintendo Switch 2-Upgrades

In einem Interview mit IGN hat Bill Trinen, Vizepräsident einer Abteilung bei Nintendo of America, die Bepreisung verraten. „Für jemanden, der Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild schon gekauft hat, kosten die Upgrade Packs 9,99 US-Dollar„, erklärt er. Wie genau sich das in die hiesige Währung übersetzt, ist allein durch diese Aussage noch nicht klar. Vergleiche mit bisherigen internationalen Preisunterschieden und dem Wechselkurs legen nahe, dass wir in etwa mit einer ähnlichen Zahl rechnen können – also um die zehn Euro.

Auch im Subreddit zu Zelda hat Trinens Aussage schon ihre Runden gedreht und wird dort heiß diskutiert. Auf der einen Seite fallen Aussagen wie: „Ich hatte gehofft, dass es zehn Dollar sind, also macht mich das glücklich„, auf der anderen Seite dröhnen Beschwerden, die für kostenlose Upgrades plädieren. „Für so etwas zu zahlen ist albern„, äußert beispielsweise eine Person ihren Ärger. Verteidiger des Preismodells halten dagegen, dass zusätzliche Inhalte mit der Neuauflage verbunden sind.

Neben schickerer Grafik auch neue Begleitinhalte

Immerhin veröffentlicht Nintendo für beide Zelda-Games eine begleitende App names ZELDA NOTES, die unter anderem Optionen wie Navigation, QR-Codes für Bauwerke in Tears of the Kingdom, einen Fotoeditor und Spielstatistiken enthält. Außerdem sollen darüber Erinnerungen verschiedener Charaktere abrufbar sein, die in vertonten Audioeinträgen Hintergrundinformationen zu von euch besuchten Umgebungen in Hyrule mit euch teilen.

„Ich könnte verstehen, wenn ihr sauer wärt, weil sie [die Spiele] einfach durch KI-Upscaling gedrückt hätten […], aber sie haben so viel mehr gemacht“, führt ein*e Nutzer*in hinsichtlich verärgerter Kommentare zu der Thematik an. Zudem verlieren die Originalversionen ihre Spielbarkeit auf der Nintendo Switch 2 ohne Upgrade nicht, sie laufen nur eben in gewohnter Qualität und nicht mit höherer Auflösung, verbesserten Texturen, HDR-Unterstützung, flüssigeren Bildfrequenzen und kürzeren Ladezeiten.

Die schätzungsweise je zehn Euro für Zelda: BotW und TotK in der Nintendo Switch 2-Edition spart ihr euch übrigens, wenn ihr ein Nintendo Switch Online-Abo plus Erweiterungspass besitzt.

Quellen: IGN, Reddit r/Zelda