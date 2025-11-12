The Legend of Zelda: Vergessener Titel von Fan aufpoliert und gratis spielbar – „ein Meisterwerk“

Mit Zelda als spielbare Heldin im neuen Hyrule Warriors sowie im aktuellen Hauptteil Echoes of Wisdom aus dem letzten Jahr geht Nintendo ganz neue Wege, richtig? Falsch, denn die Prinzessin als spielbarer Charakter im Spiel ist mitnichten eine neue Idee.

Schon in den 90ern gab es gleich mehrere Spiele der Reihe, die weder von Nintendo entwickelt, noch für ein Nintendo-System erschienen sind. Und auch damals schon war Zelda als Protagonistin verfügbar. Ein Hobby-Spieleentwickler hat sich diesem fast vergessenen Kapitel angenommen und mit einer gehörigen Portion Retro-Feeling neues Leben eingehaucht.

The Legend of Zelda: Spiel aus dunkelster Stunde in beliebtem Stil wiedererweckt

In den frühen 90ern gab Nintendo an Elektronikhersteller Philips die Lizenz aus, drei Legend of Zelda-Spiele für deren Spielkonsole CD-i produzieren zu lassen. Bei Fans der Reihe gilt das – nicht zu Unrecht – als dunkelste Stunde der Reihe. Fielen Faces of Evil und Wand of Gamelon vor allem durch ihre peinlichen Zwischensequenzen im Comic-Look negativ auf, konnte sich Zelda’s Adventure immerhin in puncto Gameplay an erfolgreiche Spiele der Reihe annähern. Auch optisch machte das 1994 erschienene Action-Adventure deutlich mehr her.

Da jedoch der Philips CD-i kolossal floppte, gerieten auch besagte Zelda-Teile schnell in Vergessenheit. Aber nicht bei John Lay: Der Fan setzte sich daran, eine neue Version von Zelda’s Adventure zu kreieren. Er hielt sich dabei an Story und Prämisse, grafisch kommt das Spiel jedoch im Stile eines Game Boy-Teils daher, erinnert demnach sehr an Oracle of Ages/Seasons.

Seht hier ein Video, wie sich Zelda’s Adventure DX spielen und anfühlen kann:

Laut Lay hätte das Spiel sich hervorragend dafür geeignet, auf dem Game Boy gespielt zu werden, weshalb er sich für die Designs aus Link’s Awakening und der Oracle-Teile entschieden hat. Die Portierung – oder das Re-/Demake; wie auch immer man es bezeichnen mag – wurde mit GB Studio erstellt und kann kostenfrei auf der Homepage heruntergeladen werden. Wer möchte, darf aber auch eine kleine Spende hinterlassen.

Unter dem Video, das auf dem Kanal Video Game Esoterica hochgeladen wurde, zeigen sich zahlreiche Fans begeistert. „Was für ein Meisterwerk, kreiert von wahren Fans. Es sieht großartig aus und die Musik klingt fantastisch“, heißt es dort unter anderem. Für Liebhaber*innen von The Legend of Zelda wahrlich ein unerwartetes Kleinod, so kurz nach dem Release von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, zu dem ihr hier unseren Test lesen könnt.

