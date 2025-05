The Precinct: Brandneue GTA-Alternative auf Steam sofort kurzzeitig im Angebot

Habt ihr schon von The Precinct gehört? Das häufig mit GTA verglichene Polizeispiel hat gerade seinen Releasetag hinter sich gebracht und ist seit dem unter anderem auf der Plattform Steam beheimatet.

Speziell dort ist der Titel ein Stück günstiger zu haben, als er sich normalerweise anbietet. Dafür, dass es sich um ein Einführungsangebot auf taufrische Ware handelt, purzeln die Zahlen ein merkliches Stück.

The Precinct ab Tag eins direkt reduziert auf Steam

Der 13. Mai markiert den offiziellen Tag der Veröffentlichung von The Precinct, übersetzt in etwa „Das Polizeirevier„. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Officer Nick Cordell Jr., der im Jahre 1983 den Sprung von der Akademie ins Berufsleben vollführt. Auf Streife gerät er in gefährliche Situationen aller Art, muss actionreiche Verfolgungsjagden bestehen, in Schießereien mit dem Leben davonkommen und sich mit seiner exekutiven Macht gegen den Drogenhandel stellen. Na ja, und manchmal ist es eben auch nur ein Parkverstoß, mit dem sich der Gesetzeshüter herumschlagen muss.

Neben den täglichen Aufgaben als Beschützer der Stadt Averno verfolgt Nick ein weiteres Ziel, nämlich Licht in die Dunkelheit rund um den Mord an seinem Vater zu bringen. Die Aufklärung dieses mysteriösen Verbrechens entfaltet sich als Krimifall im körnigen Neo-Noir-Stil. Um dieses aufregende Leben in Uniform zu führen, müsst ihr eigentlich 29,99 Euro abdrücken. Auf Steam spart ihr allerdings noch bis zum 20. Mai 15 Prozent und werdet an der Kasse nach nur 25,49 Euro gefragt.

Auf Steam überwiegend positive Meinungen zu The Precinct

Was die spielerische Qualität angeht, kann The Precinct auf Steam die deutliche Mehrheit der Rezensent*innen von sich überzeugen. 88 Prozent der über 700 abgegebenen Stimmen sind positiv (Stand 14. Mai 2025). Gelobt wird vor allem das System von auftretenden Verbrechen, von denen es stets genug abzuarbeiten gibt. Etwas schlechter kommt die KI weg, welche die NPCs steuert. Diese soll laut Wertungen einige Schwächen in ihren Aktionsmustern aufweisen.

Wenn ihr also Lust darauf verspürt, in einer von Missetaten geprägten Großstadt für Ordnung zu sorgen und im melancholischen Flair fahler Lichter bösen Banden auf die Spur zu gehen, dann könnte ihr mit der Polizeisimulation die richtige Wahl treffen. Wollt ihr vorher lieber nochmal checken, an welchen Stellen The Precinct laut 4P Schwächen aufweist, werdet ihr aus unserem Test schlau.

Quellen: Steam / The Precinct