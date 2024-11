The Rogue Prince of Persia mit massivem Update – und ihr werdet den Prinzen nicht mehr wiedererkennen

Mit The Rogue Prince of Persia kam in diesem Jahr recht überraschend ein zweites Spiel des traditionsreichen Franchises auf dem Markt, das im Januar erst seinen ersten Eintrag nach über zehn Jahren bekommen hat. Das Roguelike aus der Schmiede von Dead Cells-Co-Entwickler Evil Empire konnte besonders durch einen comichaften Artstyle und sehr eigenwilligen Soundtrack imponieren.

Nun kommt ein Update, der so bezeichnete Second Act, für das Spiel heraus – was angesichts seines Umfangs fast schon das Upgrade auf Version 2.0 darstellt. Nicht nur neuen spielerischen Content und eine optimierte Grafik könnt ihr erwarten – eine auffällige Neuerung ist sofort zu sehen.

Prince of Persia: Das Roguelike bekommt Inhalts- und Grafik-Upgrade

So ist der namenlose Prinz nicht mehr lila – ohnehin eine sehr ungewöhnliche Hautfarbe, die bei Release des Spiels bei so manchen ein Fragezeichen über dem Kopf erschienen ließ. Künftig weist der Charakter also einen Teint vor, den man schon eher bei einem Prince of Persia-Protagonisten verorten würde. „Wir haben diese Änderung vorgenommen, weil der lilafarbene Hautton nicht zu der Richtung passt, in die wir gehen wollen“, heißt es in einem Blogeintrag auf Steam.

Generell ist viel am Look gefeilt worden: Farbpaletten haben sich geändert, Hintergründe – die zum Teil in mehreren Ebenen vorbeiziehen – sind deutlich detaillierter, wie man auch im Teaser beobachten kann, der zum Teil Eins-zu-Eins-Vergleiche von Spielszenen präsentiert. Diese zeigen, dass The Rogue Prince of Persia optisch mit dem Upgrade eigentlich ein anderes Spiel ist.

„Das Team hat wahnsinnig hart gearbeitet in den letzten Monaten, um das Spiel mit einer riesigen Content-Injektion auszustatten.“ Dazu gehören neue Biome und Endbosse, ein neuer Storystrang sowie Story-Polishing für den ersten Akt. „Mit diesem Update haben wir den Inhalt des Spielt seit dem Early Access-Launch verdoppelt“, heißt es weiter. „Aber wir hören hier nicht auf, sondern wollen das Spiel in 2025 noch weiterentwickeln.“

The Rogue Prince of Persia kostet auf Steam derzeit 19,99 Euro. Mit Start des Second Act-Upgrades soll das Spiel aber für einige Zeit mit einem Sonderangebot bedacht werden. Das Update wird am 21. November erscheinen. Unseren Early Access-Eindruck von dem Roguelike-Action-Platformer könnt ihr hier lesen.

