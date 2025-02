Cyberpunk-Entwickler verzweifelt: Für dieses The Witcher-Monster hat er fast 50 Versuche gebraucht

Entwickler*innen rasen dank stundenlanger Übung durch ihre Spiele und besiegen jeden Boss mit Leichtigkeit? Das mag meistens stimmen, doch es gibt Ausnahmen, wie The Witcher 2 zeigt.

Pawel Sasko, Industrieveteran und langjähriger Entwickler bei CD Projekt RED, hat vor Kurzem nämlich seine leidvolle Erfahrung mit einem besonders hartnäckigen Monster im zweiten Teil der Geralt-Saga geteilt. Fast 50 Versuche hat ihn der fiese Feind gekostet – und ein gutes Stück seines Seelenfriedens.

Unbesiegbares The Witcher-Monster? Entwickler berichtet von seinem Leid

Der Blick hinter die Kulissen stammt von Twitter, wo Sasko auch verrät, welches Monster ihm da eigentlich so zugesetzt hat. „Ich bin CD Projekt RED als Mitarbeiter Nr. 86 während der Entwicklung der The Witcher 2 Enhanced Edition beigetreten. Meine Aufgabe war es, Bugs zu fixen und das Spiel im Hard-Mode zu schaffen“, schreibt der mittlerweile am nächsten Cyberpunk-Titel werkelnde Entwickler.

„Draug zu töten hat mich beim ersten Mal 46 Versuche gekostet, ich habe Verstand verloren. Fand ein paar Bugs, inklusive einem Speicherleck, daher war ich stolz auf mich!”, skizziert Sasko seinen Vorgang weiter und lässt damit auch den Namen des Bosses fallen. Der Draug begegnet euch in The Witcher 2 während der Quest „Ewige Schlacht“.

Nach einem kurzen Kampf gegen Vandergrifts Fähnrich betritt er das Feld und setzt Geralt mit seinem nicht leicht auszuweichenden Ansturm und dem feurigen Wirbelwind-Angriff ziemlich zu. Schon auf der normalen Schwierigkeitsstufe ist der gepanzerte Geist kein leichter Gegner, es verwundert also nicht, dass Sasko im Hard-Mode ziemlich zu kämpfen hatte – erst recht, wenn er dabei noch einige Bugs entdeckte.

Ein Spieler zeigt euch in diesem Video, wie ihr aus dem Draug in kurzer Zeit Kleinholz macht:

Unter dem oben verlinkten Tweet findet ihr übrigens noch weitere Ausführungen des CD Projekt RED-Entwicklers über seine Arbeit an The Witcher und Cyberpunk 2077. Falls ihr nicht mehr länger auf ein Wiedersehen mit Geralt beziehungsweise genauer gesagt mit Ciri warten könnt, lohnt möglicherweise ein Blick auf den gerade erst bei Netflix veröffentlichten Film The Witcher: Sirens of the Deep.

