The Witcher 3: Diese Mods spendieren euch jetzt neue Herausforderungen

The Witcher 3: Wild Hunt kann mittlerweile auf eine zehnjährige Geschichte zurückblicken – sogar fast auf den Tag genau, denn das umfangreiche Action-Adventure kam am 19. Mai 2015 auf den Markt. Von seiner Faszination hat das Spiel seitdem so gut wie nichts eingebüßt, was auch die rege Modding-Szene beweist.

Diese darf sich seit einem Jahr mit dem offiziellen Modding-Tool Red Kit von Entwickler CD Projekt auf der PC-Version des Spiels austoben. Von grafischen Anpassungen über neue Kostüme und Waffen bis zu zusätzlichen Quests ist da schon einiges zusammengekommen. Zwei hier vorgestellte Mods konzentrieren sich auf das Skill-System und mehr Nutzen für eure Vorräte.

The Witcher 3: Skillen wie anno dazumal

Ein Hauch des ersten Witcher-Spiels aus dem Jahr 2007 weht durch die Mod von Nutzer Gerwant und soll den Nutzer*innen ein stärkeres RPG-Feeling für The Witcher 3 bescheren. In dieses wird nämlich das Level-System von The Witcher 1 implementiert, was dafür sorgt, den Anti-Helden Geralt von Riva noch detaillierter zu entwickeln.

„Diese Mod fügt ein komplettes Remake der ursprünglichen Skill-Trees von The Witcher 1 hinzu“, schreibt Gerwant. „Es enthält 13 neue Talentbäume und über 200 neue Fähigkeiten, und gibt euch viel mehr Kontrolle über Geralts Entwicklung.“ Diese soll vielschichtiger sein und sich lohnender anfühlen.

Hier gibt es einen kurzen Trailer zu der Mod:

Während CD Projekt derzeit an einem Remake von The Witcher 1 arbeitet, können Spieler*innen mit dieser Mod schon einmal erfahren, dass das Spiel durch die Talentbäume noch stärkere RPG-Elemente hatte als The Witcher 3.

Hunger macht euch zu Geralt von Diva

Für eine Herausforderung im täglichen Gameplay sei euch eine weitere Mod ans Herz gelegt: Hunger and Thirst von Akatoshka7 bewirkt genau das, was der Titel verspricht. Geralt verspürt von Zeit zu Zeit Hunger und Durst und es liegt an euch, das Verlangen zu stillen. Essen – von Obst bis Gebäck – und Getränke – von Wasser bis zum guten Temerischen Wein – gibt es an jeder Ecke. In der Regel stellt es Gesundheit wieder her, gibt unter Umständen gewisse Buffs.

Mit der Mod fügt ihr der Nahrung den Nutzen bei, der ihm eigentlich zugrunde liegt: Sättigung. Euer Hunger und Durst kann bis zu fünf Stadien erreichen; jedes mehr sorgt dafür, dass ihr mehr Schaden nehmt, schwächer austeilt oder geringere Ausdauer bekommt. Die Nahrung in unterschiedlicher Qualität bewirkt dabei ein entsprechend starkes Sättigungsgefühl.

Hunger und Durst sollen sich dabei aber nicht so stark auswirken, dass man irgendwann das Bewusstsein verliert, versichert Akatoshka7. Außerdem lässt sich einstellen, dass Geralt mehr als nur einen Buff durch Essen verliehen bekommt. Seid ihr an noch mehr Mods zu The Witcher 3 interessiert, erzählen wir euch hier etwas über eine ganze zusätzliche Quest.

