The Witcher 3: Dieses Update wird alles verändern – doch noch müsst ihr euch etwas gedulden

Wer verwundert ist, dass Entwicklerstudio CD Projekt Red für Cyberpunk 2077 auch noch nach fünf Jahren neue Updates raushaut, wird sich verwundert die Augen reiben, wenn der revolutionäre „One Last Patch“ für The Witcher 3: Wild Hunt kommt.

Dieser wurde schon vor ein paar Monaten im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des Action-RPGs angekündigt und schickt sich an, das Kult-Spiel noch einmal ganz anders erlebbar zu machen. Ursprünglich für Ende 2025 geplant müssen Fans jetzt jedoch einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

The Witcher 3: Finaler Patch nach über 10 Jahren wirft neues Licht auf das Spiel

„One Last Patch“, ein letztes, finales Update für eines der besten Spiele seiner Ära ist in Arbeit und könnte dafür sorgen, dass Fans noch einmal The Witcher 3: Wild Hunt anschmeißen und das Spiel ganz neu erleben. Es soll nämlich einen offiziellen Mod-Support für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S beinhalten. Schon seit Frühjahr 2024 können Fans dank des vom polnischen Entwicklerstudio zur Verfügung gestellten Modding-Tool REDkit noch einfacher eigene Upgrades für die PC-Version des Spiels kreieren.

Nachdem dieser Patch noch für 2025 angedacht war, kam nun jedoch die Nachricht, dass man den Rollout auf das Jahr 2026 verschieben müsse. „Wir entschuldigen uns für diese Verzögerung und werden weitere Details bekanntgeben, wenn der Release näher rückt“, heißt es auf der offiziellen The Witcher-Homepage. „Wie danken euch für eure Geduld.“

Mithilfe eines weiteren Tools namens mod.io soll es bald möglich sein, die Mods auch auf die PS5- und Xbox Series-Versionen des Spiels zu übertragen – dass Mods auf Konsolen zum Laufen gebracht werden, ist sehr untypisch. Gerade für ein Spiel wie The Witcher 3 könnte es sich aber für die Community lohnen.

Nicht alle Inhalte werden jedoch automatisch auf den Konsolen spielbar sein; von CD Projekt Red gibt es entsprechende Inhaltsrichtlinien, die beachtet werden müssen. Allerdings hätten mit REDkit kreierte Mods für The Witcher 3 generell bessere Chancen, wie es in einen FAQ auf der Homepage heißt. Wie schick diese Fankreationen sein können, die uns demnächst auch auf den Current Gen-Konsolen zur Verfügung stehen, könnt ihr unter anderen hier sehen.

