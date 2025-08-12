The Witcher-Download: Grafik-Upgrade bringt entscheidende Sache zurück – „Vollständige Umwandlung“

Das Next-Gen-Update zu The Witcher 3: Wild Hunt hat damals im Dezember 2022 einiges verbessert: Nebst neuen, spielerisch wertvollen Inhalten, wie neuen Waffen und Rüstungen, oder konkret Gameplay-Anpassungen etwa beim Wirken von Zeichen, wurde der Hexer auch einer grafischen Frischzellenkur unterzogen.

Zu den Änderungen optischer Natur, welche mit dem Next-Gen-Update für das dritte, große Bildschirmabenteuer des Schlächters von Blaviken einhergingen, gehörten auch sowas wie qualitativ aufgemöbelte Bodentexturen. Eine brandneue Modifikation auf Nexus Mods nimmt sich jetzt eben jenem Grund an, auf dem wir als Monsterjäger im Spiel wandeln – genauer: dem Gras.

Neue The Witcher 3-Mod macht das Gras wieder frisch

Bereitgestellt wird die Fan-Mod Classic Grass für The Witcher 3: Wild Hunt seit dem 9. August auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods. Was uns der Macher Maidenfan724 hier anbietet, ist eine „vollständige Umwandlung hin zum klassischen Gras für Next Gen“, wie es in der dazugehörigen Beschreibung heißt. Ganz konkret bedeute das: Diese Kreation aus der Landschaftsgärtnerfraktion bringt nicht nur das Grün so zurück, wie es vor dem Next Gen-Update anno 2022 war, sondern optimiert dessen Darstellung auch stellenweise.

Bedenkt allerdings: Die Classic Grass-Mod für The Witcher 3: Wild Hunt wird in zwei unterschiedlichen Versionen zum Download angeboten – einmal als Classic Grass Lite, dann Classic Green Full. Wer wirklich nach einem authentischen Vegetations-Erlebnis aus ist, wie es einst aus dem Boden schoss, sollte sich Classic Grass Full auf die Festplatte schubsen. Denn hier werden die entsprechenden Texturen und dazugehörigen Schattierungen tatsächlich in geringerer Qualität hochgezogen. Der Mod-Ersteller legt euch allerdings eher Classic Grass Lite ans Herz.

Die Download-Option Classic Grass Lite für The Witcher 3 stellt die persönliche Vorliebe des Kreativkopfs Maidenfan724 dar. Der Grund: Die Grünflächen dieser Version sollen einerseits merklich vielfältiger ausfallen, andererseits mit hochwertigeren Assets bestückt sein. Anders gesagt: Wer die Wiesen zu seinen Wäldern im Nördlichen Königreich wieder authentisch wie vor dem Dezember 2022 sprießen sehen, aber nicht auf optisch Brillanz verzichten möchte, ist mit Class Grass Lite besser bedient.

Ein weiteres Argument, welches für Classic Grass Lite spricht, ist die mehr als überschaubare Download-Größe: Mit gerade mal fünf Kilobyte flattert das Ding auf eure Festplatte – aber auch Classic Grass Full ist mit 12,5 Megabyte nicht gerade ein Schwergewicht. Neben der Vollversion von The Witcher 3: Wild Hunt auf eurem PC, müsst ihr wie gewohnt mit gültiger Mail-Adresse bei Nexus Mods registriert sein, um auf den Herunterladen-Button zu klicken. Apropos: Dieser Download sorgt für bessere Wasserreflexionen in The Witcher 3.

