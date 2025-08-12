Neuester The Witcher-Download: Grafik-Upgrade verbessert entscheidende Sache – “Kann ich nicht glauben“

Wenn eine brandneue Modifikation auf Nexus Mods mit Wortmeldungen wie „Kann ich nicht glauben […]“ oder „Das sieht fantastisch aus“ begrüßt wird, was steckt dann dahinter? Im Falle von Ray Traced Water Reflection Fix: eine Fan-Modifiktion für das beliebte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt von CD Projekt Red.

Das Modding-Kleinod von Nutzer*in Scoutbr0 wurde erstmals am 7. August auf der populären Plattform hochgeladen, nimmt mit einer Download-Größe von gerade mal zwei Kilobyte überschaubar viel Platz auf eurer Festplatte ein. Wie die Beschreibung der Fan-Kreation erahnen lässt, wird hier bei den Raytracing-Effekten aus The Witcher 3 nicht allgemein, sondern in einem ganz bestimmten Punkt nachgebessert.

The Witcher 3: Neuer Download für bessere Wasserreflexionen

Ihr bislang neuestes Update hat die Modifikation Ray Traced Water Reflection Fix für das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt am 8. August verpasst bekommen (Stand: 8. August) – und schickt sich an, bei den Spiegelungen auf Wasseroberflächen innerhalb der Spielwelt drüberzugehen. Für alle, die – so unwahrscheinlich das im Gaming-Zusammenhang auch sein mag – noch nie etwas von Raytracing oder kurz RTX gehört haben: Stark vereinfacht gesagt handelt es sich um eine Herangehensweise aus der Computergrafik, dank der Licht- und Schatteneffekte physikalisch korrekt berechnet werden.

Was Modder*in Scoutbr0 zu seinem Modding-Kleinod motiviert hat: „[…] die Farbabweichungen im Wasser bei Nacht“, erklärt sich die Person im Eintrag zur Mod. Diese fallen, so findet Scoutbr0, bei eingeschalteten Raytracing-Reflexionen eher ungünstig aus. Ob das nun Geschmackssache ist, oder nicht: Die Vergleichsbilder demonstrieren auf Nexus Mods gut sichtbar, was geändert wurde: Während die Oberfläche auf den Vorher-Screenshots wie „blaues, karibisches Strandwasser bei Nacht“ aussieht, so ein Kommentarschreiber, fällt das feuchte Nass in den Nachher-Bildern deutlich finsterer aus.

Wie gewohnt, ist auch der Download von Ray Traced Water Reflection Fix für The Witcher 3: Wild Hunt auf Nexus Mods komplett kostenlos. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr die PC-Version des dritten Hexer-Rollenspiels auf eurer Festplatte geparkt habt, zudem auf Nexus Mods registriert seid – was allerdings mit einer gültigen Mailadresse schnell erledigt ist.

Scoutbr0 ist mit dieser Gratis-Mod nebenbei bemerkt nicht erstmals zu The Witcher 3 in Erscheinung getreten. Auf die Kappe der oder des Kreativen gehen bis dato sage und schreibe 63 Mods alleine zum dritten Bildschirmabenteuer von Geralt von Riva. Weitere Modding-Werke hat die Person auch zu Crysis oder Cyberpunk 2077 hochgezogen – wobei eine andere Mod rund um Johnny Silverhand, Jackie Welles & Co. gerade eher für Ärger sorgt.

