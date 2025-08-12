Neuer The Witcher-Download sorgt für Entsetzen – “Habe mir die Augen ausgerissen“

Wenn eine neue Fan-Modifikation zum Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt auf der beliebten Plattform Nexus Mods aufschlägt, ist das erstmal alltäglich. Sobald solche Gratis-Angebote aus der Fan-Schmiede jedoch nicht nur Wortmeldungen wie „Wirklich großartige Mod“ sondern vor allem sowas wie „Ich habe mir die Augen ausgerissen“ hervorrufen, könnte uns eine außergewöhnliche Kreation ins Haus stehen.

Das Modding-Kleinod Affliction – ins Deutsche zu übertragen mit Leiden oder Elend – wurde erstmals am 23. Juli von Modder*in Kradiarumas hochgeladen. Was sie bewirkt: Zum einen wurde das Physiksystem von The Witcher 3 überarbeitet, zum anderen wurde das ganz wörtlich zu verstehende Auseinandernehmen menschlicher und monströser Gegner saniert. Eine neue Mod, die gleich in fünf unterschiedlichen Versionen daherkommmt.

The Witcher 3: Blut, Schweiß & Körperteile

Zuletzt hat die Modifikation Affliction für The Witcher 3: Wild Hunt am 31. Juli ein Update auf Nexus Mods erfahren (Stand: 6. August). Seither wurde das Stück Software immerhin über 2.400 heruntergeladen – und wurde unter einem dazugehörigen YouTube-Video auch aufgrund blutig-spratzender Tatsachen mit einem drastisch formulierten Kommentar versehen wie „Habe mir die Augen herausgerissen“ (im Original: „I broke my eyes“). Wer sich mit eigenen Augen davon überzeugen möchte, wie der Gewaltgrad für Geralt von Rivas drittes Bildschirmabenteuer angehoben wird, für diejenigen fliegen im nachstehenden Clip Körperteile um die Ohren.

YouTube-Video zur Mod:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bedenkt bei allen Blutfontänen, Blutlachen und blutgetränkten Böden allerdings: Im obigen Video kommt einerseits Affliction von Kradiarumas zum Einsatz, andererseits die Mod Brutal Blood von Modder*in Ulug – die nebenbei bemerkt in einer überarbeiteten Version mit dem Titel BrutalBloodNG ebenfalls auf Nexus Mods auf euren Download wartet. Doch inwiefern wurde das kleine Modding-Juwel Affliction nun in gleich fünf verschiedenen Versionen zum Herunterladen auf die Plattform geschubst?

Richtig gelesen: Die hier vorgestellt Modding-Kreation für mehr durch die Luft wirbelnde Beine, Arme und überhaupt, wird euch in gleich fünf Versionen an der Zahl angeboten. Die Unterschiede liegen im Detail: Bei einer Datei hat man sich um ein weniger übertriebenes Physiksystem bemüht, eine andere widmet sich speziell dem Kopfbereich bei Nahkampfangriffen – jedoch alle eher in Detailfragen voneinander verschiedene Mods vereint ihre überschaubare Dateigröße.

Lesetipp: Deluxe Edition zu The Witcher erschlägt mit Preishammer

Jedwede Version des Modding-Werkstücks Affliction für The Witcher 3: Wild Hunt bewegt sich in puncto Downloadgröße im Bereich von 170 bis 177 Kilobyte. An Platzmangel auf der Festplatte oder einer trantütigen Internetleitung, sollte dieser Gratis-Download für Fans vom Hexer demnach nicht scheitern. Besucht, bevor ihr auf den Herunterladen-Button klickt, auch gerne die Kommentarspalte zum entsprechenden Eintrag auf Nexus Mods. Dort erklärt euch Modder*in Kradiarumas nochmal, welche der vielen Mod-Versionen wohl die besten sind. Ein scharfes Grafik-Geschoss zu The Witcher wurde übrigens gerade mithilfe von Unreal Engine 5 abgefeuert.

Quellen: Nexus Mods / Kradiarumas, Ka1am33t, c0ba1tum88, YouTube / @thirdperson8583, @fata1_err0r_77, @noisbastidores955