The Witcher 3 mit emotionalem Abschied – „Danke für all die schönen Erinnerungen“

Für Geralt und Ciri hat er immer einen guten Rat gehabt und ihnen all das beigebracht, was sie wissen müssen. Die Rede ist natürlich von Vesemir, der in The Witcher und The Witcher 3 vom US-Amerikaner William Roberts im Englischen vertont wurde.

Dessen Stimme werden wir allerdings nie mehr hören können. Roberts ist im Februar 2025 im Alter von 80 Jahren gestorben. Eine Nachricht, die auch CD Projekt Red, das Studio hinter den Rollenspielen um Hexer Geralt von Riva, tief getroffen hat. Auf Twitter nimmt das Team jetzt Abschied von Roberts.

The Witcher 3: Ein Video zum Gedenken an William Roberts

1943 hat William Roberts in Oregon das Licht der Welt erblickt und viele Jahre später Theater studiert, ehe er nach Großbritannien ausgewandert ist. Dort hat er sich als Schauspieler sowie als Synchronsprecher für Hör- und Videospiele einen Namen gemacht. So ist er unter anderem die Stimme von Diego im ersten Gothic oder Captain Rieekan in Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga gewesen.

Viele Spieler*innen dürften ihn vor allem in seiner Rolle als Vesemir gehört haben. Den erfahrenen Hexer hat William Roberts gleich zweimal gesprochen. Einmal im ersten Videospiel-Auftritt Geralts im Jahr 2007 und viele Jahre später in The Witcher 3: Wild Hunt. Aus diesem Grund nimmt in diesen Tagen das Team von CD Projekt von ihrem „alten Freund“ Abschied – mit einem rund eine Minute langen, emotional geschnittenen Video auf Twitter, welches Fans des Videospiels sehr bekannt vorkommen dürfte.

Auch auf Reddit herrscht Trauer um den Vesemir-Synchronsprecher:

„Du hast uns unterrichtet, du hast uns Ratschläge gegeben, du hast dich um uns gekümmert. Kaer Morhen wird ohne dich nie wieder dasselbe sein. Lebe wohl, alter Freund“, heißt es im Beitrag. Das Video zeigt vor allem Szenen aus The Witcher 3, nachdem dort – Achtung Spoiler – Vesemir sein Leben gibt. Im Anschluss erinnern sich Ciri und Geralt an ihren Lehrmeister, der stets nur das Beste für seine Schüler*innen wollte.

Fans trauern um Roberts

In den Kommentaren finden sich viele Fans, die ebenfalls vom Tod Roberts erst jetzt erfahren haben. Viele verabschieden sich auf die übliche Weise vom Verstorbenen und wünschen ihm Frieden. Andere wiederum schreiben „Danke für all die schönen Erinnerungen“ oder „Ruhe in Frieden, deine warme, tröstende Stimme wird nie vergessen werden“.

Insgesamt empfinden die meisten Fans das Video als passend und emotional und bedanken sich bei Roberts für seine Leistung als Synchronsprecher. Nicht wenigen dürfte er als Vesemir aus The Witcher 3 noch jahrelang im Gedächtnis bleiben.

