The Witcher 3: Fan-Mod fügt neue Nebenquest mit mächtiger Belohnung ein

Nächsten Monat jährt sich der Release von The Witcher 3: Wild Hunt schon zum zehnten Mal. Es war der endgültige Durchbruch der Reihe um Hexer Geralt von Riva, die dem Spiel einen Haufen Preise einbrachte und Entwickler CD Projekt RED zu einem der gefragtesten Studios machte.

Auch heute noch hält die Faszination und Fan-Liebe fast ungebrochen an. Erst recht durch den vor nicht allzu lang veröffentlichten Mod-Support, dank dem die Fans mit einem offiziellen Tool für die PC-Version des Spiels neue Inhalte erstellen können. Eine davon bringt euch jetzt eine neue Nebenquest mit einer attraktiven Belohnung.

The Witcher 3: Eine krumme Quest auf Skellige

So könnt ihr am Ende von „The Crooked Quest“ ein mysteriöses und sehr mächtiges Schwert finden. Mod-Ersteller Forlornsito empfiehlt diese Aufgabe jedoch für Spieler*innen mit Level 100: Es ist eine Quest für nach der Hauptstory, die nach den Ereignissen des The Witcher 3-DLCs Hearts of Stone freigeschaltet wird. Dafür müsst ihr in das Fischerdorf Rannvaig auf der Insel Ard Skellig gehen und den Kartographen Craven finden. Dieser ist auf der Suche nach dem „Krummen Schwert“, das über die Macht verfügen soll, ganze Armeen auszulöschen.

„Diese Quest enthält Stimmen aus dem Originalspiel, die ich so gut wie möglich bearbeitet habe, um sie natürlich klingen zu lassen“, schreibt Forlornsito auf NexusMods, wo ihr die Quest auch herunterladen könnt. „Auch die angepassten Zwischensequenzen und Szenen stammen aus dem Originalspiel, um die Immersion zu verbessern und ein einheitliches Erscheinungsbild zu wahren.“ Die Quest selbst sei ungefähr 18 bis 30 Minuten lang, je nach Spielstil.

Das Krumme Schwert präsentiert sich in absolut einzigartiger Optik, mit schwarzer Klinge und von blauen Flammen umzüngelt. Es gewährt Geralt die Effekte der Hexertränke Katze, Schneesturm und Gewitter. Die Statuswerte sind mit jeden Durchgang zufällig, jedoch wird sich der Himmel bedecken und ein Sturm aufziehen, sobald ihr das Schwert schwingt.

Eigentlich sollte die Quest ursprünglich verschiedene Verläufe und Enden bieten, dazu ist Forlornsito jedoch nicht mehr gekommen. „Ich hoffe dennoch, dass ihr genießt, was ich geschaffen habe und dass das Krumme Schwert einen Hauch Mystik und Horror liefert.“ Darüber hinaus war der Modder nicht untätig: Von ihm stammt auch die Mod, in der ihr den Look von Ciri aus dem Witcher 4-Trailer in The Witcher 3: Wild Hunt übertragen könnt.

Quelle: NexusMods