The Witcher 3: Fans feiern episches Grafik-Upgrade – „Einfach nur Perfektion“

The Witcher 3: Wild Hunt ist ein über zehn Jahre altes Rollenspiel – sieht dementsprechend jeden Tag eine Ecke älter aus? Wer so denkt, hat die Rechnung ohne Modder*in HalkHogan gemacht – nein, aller Wahrscheinlichkeit weder verwandt noch verschwägert mit der Wrestling-Legende Hulk Hogan.

Spaß beiseite: Die oder der Kreative hinter dem anspielungsreichen Namen ist in der Community vor allem für sein The Witcher 3 HD Reworked Project bekannt. Es handelt sich um eine komplett kostenlose Fan-Modifikation für das beliebte RPG The Witcher 3 von CD Projekt Red (Cyberpunk 2077), welches die Grafik des Spiels auf ein neues Level hebt – sogar im Zuge eines Next-Gen-Updates nativ in das Spiel verbaut wurde. Jetzt sorgt dasselbe Modding-Projekt wieder für aufgerissene Augen.

The Witcher 3: HD Reworked Project – Vorschau-Clip zur neuen Version

Wer gedacht hat, dass für Modder*in HalkHogan nach der Implementierung seines Next-Gen-Updates für the Witcher 3: Wild Hunt die Arbeit am Grafik-Projekt aufgehört hat, irrt sich. Am 8. November veröffentlichte die Person ein YouTube-Video mit einer überschaubaren Gesamtlänge von fünf Minuten. Der Titel des Clips gibt eine Edition 2026 für die in der Community berühmt-berüchtige Grafik-Mod bekannt – und Fans von Monsterjäger Geralt von Riva halten nicht gerade mit ihrer Begeisterung hinter dem redensartlichen Berg.

Nachstehend das Video:

Was ihr binnen 300 Sekunden Bewegtbilder zu sehen bekommt, sind zahlreiche Vorher-Nachher-Screenshots. Anhand derer wird unübersehbar, wie HalkHogan etwa aus schwammigen Bodentexturen knackscharfe Oberflächen zaubert, 3D-Objekte wie Steine deutlich detaillierter als zuvor erstrahlen, oder Eiszapfen um Transparenzeffekte ergänzt wurden. Bei Minute 4, Sekunde 40 ist zu lesen: HD Reworked Project Nextgen Edition. Oder, wie es Nutzer*in Mura Casardis in der Kommentarspalte schreibt: „Ein wahrer Künstler strebt stets danach, neue Höhen zu erreichen“. Das ist allerdings nur eine von über 350 Wortmeldungen (Stand: 10. November).

Die Zahlen sprechen für sich: Das, was Modding-Tüftler*in HalkHogan der Community für nächstes Jahr zu The Witcher 3 in Aussicht gestellt hat, trifft auf große Resonanz – immerhin wurde das YouTube-Video bisher rund 45.000 Mal aufgerufen. Geradezu euphorische Wortmeldungen wie „Einfach nur Perfektion … kann es nicht abwarten“ von TheDustTerror oder „Unglaublich, dafür verdienst du es, dass man dich bezahlt“ von FANDA zeigen, wie sehr Spieler*innen das Gezeigte begrüßen. Auf Nexus Mods könnt ihr euch das Projekt übrigens nochmal genauer anschauen.

In den YouTube-Kommentaren informiert HalkHogan persönlich darüber, was man sich vom kommenden Grafik-Upgrade erhoffen kann: „Viele weitere Objekte und Oberflächen werden nicht länger flach sein und 3D-Tiefe erhalten.“ Weiter ist die Rede von Monstern und Tieren im Spiel, welche ebenfalls eine Überarbeitung erfahren sollen. Es bleibt spannend, abzuwarten, was der Kreative weiterhin aus der REDengine 3 herauskitzelt. Schon heute verpasst ihr der Fauna aus The Witcher 3 nebenbei bemerkt einen total flauschigen Look.

