The Witcher 3: Jetzt neues Grafik-Upgrade kostenlos laden – „realistischer Look“ für Fans

Grafik, Optik, Schauwerte – egal, wie man es nennt: Der Rollenspiel-Blockbuster The Witcher 3: Wild Hunt ist jetzt, knapp zehn Jahre nach Release, beileibe kein unansehnliches Spiel. Die redensartliche Luft nach oben ist dennoch unübersehbar. Wie gut, dass die Community hier immer wieder nachbessert.

Es kreuchen und fleuchen durch das Open World-RPG von CD Projekt Red: Wildschweine hier, Bären dort – und auch Freund*innen von Wölfen, Hunden und anderen Caniden kommen auf ihre Kosten. Denn wenn euch als Geralt von Riva nicht gerade ein Basilisk an die Gurgel springt, oder ein Vampir an den Lebenssaft will, sind da noch die possierlichen Wild- und Haustiere – die jetzt dank einer brandneuen Gratis-Mod flauschig wie nie zuvor herumstreunern.

The Witcher 3: Wild Hunt – Flauschige Tiere, die es in die Mod geschafft haben

Mal ehrlich: Wie fluffig sind die Tierchen in The Witcher 3: Wild Hunt wirklich? Die kurze Antwort: Nicht besonders. Die lange Antwort – können wir uns sparen, denn dank einer am 18. Oktober veröffentlichten Gratis-Mod gehören Vierbeiner, die es am Federweich-Faktor missen lassen, der Vergangenheit an. Von „[…] noch flauschiger und mehr ein realistischer Look“ ist in der Mod-Beschreibung die Rede – und exakt das hievt ihr euch mit Fluffy Animals Next gen (Better Fur for Animals) auch auf die Festplatte.

Was ihr genau erhaltet, sofern ihr die 284,4 Megabyte herunterladet, wird anhand der beigelegten Vergleichsbilder rasch offenkundig: Wo Hirsche, Katzen, Hunde, Rehkitze, Wildschweine & Co. in der Vanilla-Version von The Witcher 3 zwar ansehnlich sind, aber eben nicht kuschelig weich, sind die lieben Tiere nach Installation der Mod über und über von einem gut sichtbaren, federweich aussehenden Flaum bedeckt. Wissenswert: Obwohl das Wörtchen „Next-Gen“ in der Mod-Betitelung steckt, hat sich sein Macher CreatorGreg an einer Herangehensweise vergangener Tage orientiert.

Lesetipp: Kostenloses Grafik-Update für The Witcher 3 verfügbar

Zum einen schreibt Mod-Macher CreatorGreg in der Beschreibung zu seinem Gratis-Download für The Witcher 3, seine Kreation ziele darauf ab, „die Tiere realistischer und wahrhaftig Next-Gen-mäßig zu gestalten“. Zum anderen schiebt er hinterher, seine Methode hierzu habe „ihre Wurzeln in der PS2-Ära„. Darüber hinaus hat sich die Kreativität des Modders entzündet an der Darstellung von Tieren in Spielen wie „Red Dead Redemption 2, Shadow of the Colossus, Monster Hunter“, wie ebenfalls in der Beschreibung nachzulesen steht.

Die Zahlen sprechen für sich: Die Mod wurde zwar erst Mitte Oktober veröffentlicht, aber bereits über 1.000 Mal heruntergeladen (Stand: 29. Oktober). Wer die Tierwelt in The Witcher 3: Wild Hunt nun ebenfalls so kuschelweich wie niemals zuvor gestalten möchte, braucht nicht mehr, als einen komplett kostenlos einrichtbaren Account auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods – sowie natürlich das dritte Rollenspiel rund um den Schlächter von Blaviken auf dem PC. Wer The Witcher hingegen lieber liest, greift dieser Tage zu einem brandneuen Release.

Quellen: Nexus Mods / CreatorGreg