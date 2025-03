The Witcher 3: Grafik-Update für die große Spielewelt – Download kostenfrei

Wir erinnern uns: Im Dezember 2022 verhalf CD Projekt dem Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt mit einem umfangreichen Next-Gen-Update zu neuem Glanz. Ein Hauptbestandteil dieses plattformübergreifenden Updates waren zeitgemäße Licht- und Schatteneffekte. Diese neuen, virtuellen Lichtsetzungen wurden vor allem mit Raytracing erzielt.

Obwohl diese bedeutsamen Neuerungen bis heute für schöne Schauwerte sorgen, bessert eine neue Fan-Mod jetzt nochmal grafisch nach. Und zwar bei den 3D-Modellen von Nichtspielercharakteren und Monstren. Genauer wird bei diesen die eben erwähnte Strahlenverfolgung ergänzt. Denn laut Mod-Ersteller*in fehlten „Raytracing-Shader bei Charakteren“ trotz Update. Aber sieht das wirklich schicker aus?

The Witcher 3: Raytracing-Mod eines Fans will nachbessern

Die kostenlose Fan-Modifikation „Ray Traced Characters“ wurde am 14. März dieses Jahres auf Nexus Mods hochgeladen. Das Download-Paket von Modder*in BabaBooey88 bringt – Achtung: Schnapszahl! – 77 Megabyte auf die Waage. Vorausgesetzt, ihr besitzt das kostenpflichtige Hauptspiel The Witcher 3 für euren PC und ein gültiges Konto auf Nexus Mods, ladet ihr euch die schlanke Datei herunter. Diese Mod soll dann, wie eingangs erklärt, Charaktermodelle um Raytracing allgemein ergänzen, aber speziell auf solchen Oberflächen wie Haut und Haaren.

Vorher pfui, nachher hui? Die grafischen Unterschiede mussten wir eher mit der Lupe suchen … Credit: CD PROJEKT RED, Nexus Mods / BabaBooey88

Beachtet unbedingt: Um in den Genuss der optischen Vorteile dieses Downloads zu kommen, müsst ihr die Raytracing-Effekte in eurem The Witcher 3: Wild Hunt eingeschaltet haben. Sollte dieser Grafikeffekt bei euch ausgeschaltet sein, müsst ihr ihn über das Menü im Spiel aktivieren, damit eure Augen überhaupt etwas von alldem mitbekommen.

Auf Nexus Mods demonstrieren eine Reihe von Vorher-Nachher-Bildern, welcher optische Sprung euch erwartet. Die Unterschiede sind minimal – was einige Nutzer*innen in der Kommentarspalte der Modding-Plattform weniger entspannt sehen. „Das sieht genau gleich aus“ schreibt manche*r, achtet dabei nicht auf die durchaus sichtbaren Unterschiede im Detail. Andere äußern sich lobend, zeigt eine Wortmeldung wie: „Wie immer gut gemacht. Ein subtiler, aber merkbarer Unterschied“.

Darauf müsst ihr achten

Wichtiger Hinweis: Wie der Modder oder die Modderin euch mitgibt, ist nicht auszuschließen, dass sich seine Modifikation unter Umständen mit bestimmten Mesh-Mods zu Gesichtern oder Haaren beißt. Solltet ihr auf ein solches Hindernis stoßen, kann es lohnen, den Urheber oder die Urheberin zu kontaktieren. Wie er oder sie schreibt, ist die Bereitschaft vorhanden, passende Patches hinterherzuschieben. Apropos Patches: Ein neues, großes Update zu Kingdom Come Deliverance 2 ist da.

Quellen: Nexus Mods / BabaBooey88, ElSopa, theCyanideX