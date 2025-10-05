The Witcher-Wahnsinn: Komplett kostenloses Grafik-Update verfügbar – für die legendäre Open World

Klar, Grafik ist nicht alles. Auch spielerisch bietet ein The Witcher 3: Wild Hunt aus dem Hause CD Projekt über zehn Jahre nach Release noch Spielspaß satt – mit ausgezeichnetem Quest-Design, lebendiger Spielwelt oder moralischen Grautönen. Dennoch: Wenn jetzt eine brandneue Mod den Rollenspiel-Blockbuster grafisch herausputzt, sollten auch alte The Witcher-Hasen nochmal Blick und Klick riskieren – und zwar auf Nexus Mods.

Auf der beliebten Modding-Plattform wurde am 14. September eine neue Modifikation von Macher kwest0rek hochgeladen. Damit hievt der Mann seine erste Mod-Kreation auf der in Modding-Kreisen so populären Webseite. Genauer hört diese Gratis-Download auf den selbsterklärenden Namen Witcher 3 Wild Hunt Remastered – NextGen, bietet sich mit seinen nicht mehr ganz locker-leichten 480 Megabyte an. Doch was bekommt ihr konkret, sobald der fast halbe Gigabyte auf eure Festplatte einschlägt?

The Witcher 3: Neue Mod liefert Grafik-Upgrade

Die Antwort auf die Frage, was euch diese neueste Mod-Kreation namens Witcher 3 Wild Hunt Remastered – NextGen liefert, lautet: Eine komplett überarbeitete, grafische Präsentation – mitsamt neuer Texturen und Modelle. Die von Modder kwest0rek ergänzten 3D-Objekte sind „ganz neu und in hoher Auflösung„, laut anhängiger Beschreibung. Die bereitgestellten Vorher-Nachher-Bilder führen ganz unmissverständlich vor Augen, wie sehr die REDengine aufpoliert wurde.

Die Vergleichsbilder zur Mod zeigen nicht nur Äpfel, Grünkohl oder ein Laib Brot mit Trauben daneben. Nein, diese kulinarisch wertvollen Screenshots lassen einerseits das Wasser im Mund zusammenlaufen, andererseits demonstriert das Abgebildete die Früchte von kwest0reks Arbeit: Die 3D-Gegenstände sehen deutlich detaillierter und realistischer aus, als in der handelsüblichen Version von The Witcher 3. Schon beeindruckend, was der Kreative hier gewuppt hat – doch seine Bemühungen sind noch längst nicht abgeschlossen …

Das bislang letzte Update zu dieser neuen Grafik-Mod für The Witcher 3: Wild Hunt erfolgte am 20. September (Stand: 22. September) – und auch jetzt deutet nichts darauf hin, dass der Kreative sich auf den sprichwörtlichen Lorbeeren ausruhen wird. Im Forum auf Nexus Mods geht kwest0rek auf das Feedback aus der Community ein, versichert etwa, er arbeite aktuell daran, „die Modelle toter NPCs, Tiere […] zu ersetzen“. Hintergrund dazu: Einige Spieler*innen hatten die Charaktermodelle niedergestreckter Gegner als vergleichsweise unschön moniert.

Wem diese eine Mod nicht ausreicht, um die Fantasy-Abenteuer rund um Geralt von Riva grafisch zu striegeln, sollte sich ein entscheidendes Grafik-Upgrade rund um The Witcher genauer angucken – oder direkt für realistische Grafik mit einem neuen The Witcher-Download sorgen, bei dem ihr nass werden könntet …

Quelle: Nexus Mods / kwest0rek