The Witcher 3 „sah noch nie so gut aus“ – Gratis-Download für euer Grafik-Upgrade

Und es nimmt einfach kein Ende – der umtriebige Kreativ hinter dem in der Modding-Community nicht unbekannten Digital Dreams hat mal wieder zugeschlagen. Nach zuletzt Assassin’s Creed Valhalla, The Outer Worlds 2 oder The Last of Us Part 2, hat sich die Schaffenskraft jetzt auf The Witcher 3: Wild Hunt gerichtet.

Wie gewohnt, kippt Digital Dreams auch dieses Mal wieder mehrere Mods in ein einziges Spiel, um grafisch nochmal das Maximum herauszukitzeln. Dabei ist der Macher nicht gerade ein Kind von Bescheidenheit, wie der Titel seines aktuellen YouTube-Videos zeigt: „The Witcher 3 sah noch nie so gut aus„, heißt es – und ihr überzeugt euch während der Laufzeit von neun Minuten und vier Sekunden, ob dem tatsächlich so ist.

The Witcher 3: Altes Rollenspiel mit neuer Grafik

In der Kommentarspalte unter dem aktuellen YouTube-Clip von Digital Dreams zu The Witcher 3 herrscht kein Mangel an Lob – geradezu überschwängliche Wortmeldungen wie „Sieht wie Witcher 4 aus“ von Fodor Norbert oder „Sieht toll aus, gib‘ mir das Preset!“ von Nutzer*in granny smith belegen das. Obwohl natürlich nicht alle in den Lobgesang einfallen. „[…] hast du den irrwitzigen Trailer zu The Witcher 4 gesehen?“, wirft etwa Shiny Reshades ein. Aber überzeugt euch am besten mit eigenen Augen davon, was dieses frisierte The Witcher 3 kann – und was nicht.

YouTube-Clip von Digital Dreams:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass diese aufgemotzte Version von The Witcher 3 an die grafische Brillanz seines Nachfolgers heranreichen wird, darf trotz aller Schauwerte angezweifelt werden. Und dennoch: Die verschiedenen, zum Kostenlos-Download auf Nexus Mods bereitgestellten Modifikationen zu The Witcher 3 laden dazu ein, es dem Kreativen gleichzutun – wenn auch mit einer nicht zu unterschätzenden Einschränkung. Schließlich werkelt im Rechner von Digital Dreams – soviel verrät der Video-Titel – ein Grafikchip der Reihe von Nvidia RTX 5090.

Lesetipp: Kritik an Geralts neustem Abenteuer aus The Witcher auf Netflix

Die schlechte Nachricht: Wollt ihr es Digital Dreams gleichtun, sollte eine ähnlich performante Grafikkarte wie beim Modding-Talent im PC schwitzen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die auf Nexus Mods hinterlegten Modifikationen von haskeer212, wie sich die Person auf der populären Plattform nennt, schnappt ihr euch wie gewohnt gratis – einzige Voraussetzung ist ein gleichfalls ohne Unkosten einrichtbares, gültiges Profil. Kostenpflichtig hingegen wird es mit den entsprechenden Reshade-Vorlagen, die ihr auf Digital Dreams Ko-fi-Auftritt findet.

Wer jetzt die Vorfreude auf ein The Witcher 4 bis aufs Äußerste steigern möchte, ist ein faszinierendes Behind the Scenes-Video ans Herz zu legen – denn dort wird euch in zehn Minuten Lauflänge nochmal vor Augen geführt, wie viel Arbeit eigentlich in einem einzigen Trailer steckt. Auf der Suche nach weiteren Grafik-Perlen für The Witcher 3? Dann bekommt ihr wieder auf Nexus Mods auf den realistischen Look.

Quellen: YouTube / @DigitalDreamsyt, @NorbiGaming, @grannysmith7326, @shinyreshades4653, Nexus Mods / haskeer212, Ko-fi / Digital Dreams