The Witcher 3: Gratis-Mod lässt eines der spektakulärsten Gebäude in neuem Prunk erstrahlen

Mods können nicht nur ein grafisches Upgrade bescheren oder Charaktere in Videospielwelten transportieren, in denen sie eigentlich nichts verloren haben, sie können ein Spielerlebnis auch erweitern; sei es durch Quests oder neue Waffen. In The Witcher 3 gibt es jetzt eine Mod, die einen beliebten DLC jetzt räumlich erweitert.

So könnt ihr im prunkvollen Schloss von Beauclair im an Südfrankreich angelehnten Toussaint jetzt plötzlich ganz neue Räume entdecken. Ein Modder hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bauwerk in authentischem Look neu erstrahlen zu lassen.

The Witcher 3: Wild Hunt – Schloss Beauclair erstmals begehbar

Blood and Wine, der DLC zu The Witcher 3: Wild Hunt, zählt zu einer der besten Videospielerweiterungen aller Zeiten. Mit Toussaint wurde eine neue Region hinzugefügt, neben der umfangreichen Hauptquests um einen mörderischen Vampir gibt es zahlreiche Nebenaufgaben; ihr könnt zwei verfeindete Weingüter zur Raison bringen, euer eigenes Heim aufmöbeln, mehrere Burgen von Diebesbanden befreien und unternehmt sogar einen Abstecher in die Märchenwelt. Selbst ein neues Gwint-Deck gibt es.

Ein Modder hat nun das ambitionierte Projekt beendet, mit dem Schloss von Beauclair eines der zentralen Gebäude des Landes zu rekonstruieren. „Die komplette obere Sektion des Palastes wurden designt und gebaut“, sagt Olivier zu seinem Werk. Von der Eingangshalle, dem Hauptturm mit drei Geschossen, über den Thronsaal bis hin zu den Gemächern von Gräfin Anna Henrietta.

Eigentlich ist es euch im Spiel nicht möglich, ins Innere des Schlosses zu gelangen – ein paar Cutscenes ausgenommen. Die Mod ändert dies jetzt nun. „Zum ersten Mal in der Geschichte öffnet Schloss Beauclair seine Tore für das Fußvolk.“ Die Ritterhalle, die Bibliothek und Vigo’s geheimes Zimmer wurden designt, wie sie in den The Witcher-Büchern beschrieben wurden. Ihr könnt das Schloss jederzeit betreten, sobald ihr nach Toussaint gekommen seid.

Modder Olivier hat sich nicht zum ersten Mal an ein derartiges Projekt gewagt. Bereits im Herbst letzten Jahres veröffentlichte er eine Mod, die die Hexerfestung Kaer Morhen im Glanz belebterer Tage erstrahlen lässt. Was ihr sonst noch für Witcher 3-Mods entdecken könnt, lest ihr hier.

Quelle: Nexusmods