The Witcher 3: Gratis-Mod stellt zwei beliebte Charaktere in den Fokus

Mods sind nicht selten die Ursache, warum sich PC-Spiele selbst nach Jahren noch ungebremster Beliebtheit erfreuen. Auch über ein Jahrzehnt später könnt ihr euch fangemachte Updates zu Titeln wie Skyrim oder Fallout 4 auf die Festplatte packen. Auch The Witcher 3: Wild Hunt bietet seit einiger Zeit offiziellen Mod-Support.

Daraus erblühten schon zahlreiche Grafik-Upgrades, Übersetzungen und Modifikationen von Menüs oder Rüstungen. Hin- und wieder dürfen Fans auch mal frische Aufgaben angehen, wenn Modder*innen neue Quests und Inhalte der Story zusammenbauen.

The Witcher 3: Wild Hunt – Rittersporn und Zoltan im Fokus

So geschehen bei „A Proper Send-off“, einer vollvertonten neuen Quest, die Jontej kürzlich auf NexusMods zur Verfügung gestellt hat. „Ich bin ein bisschen spät zum 10-jährigen Jubiläum [am 19. Mai, Anm. d. Red.]“, so der Fan, „aber hier ist eine neue Quest für euch alle.“ Sie findet zum Ende der Hauptstory von The Witcher 3: Wild Hunt hin statt, genauer gesagt während der Quest „Letzte Vorbereitungen“.

Dabei sollen zwei Charaktere in den Mittelpunkt gerückt werden, die nach Jontejs Geschmack zu wenig in ebenjene letzten Vorbereitungen für die schicksalshafte Begegnung mit der Wilden Jagd miteinbezogen wurden. „Als ich Witcher 3 zum ersten Mal spielte, hatte ich nach einem bestimmten Punkt das Gefühl, dass Zoltan und Rittersporn mehr involviert werden sollten.“

Die beiden alten Freunde Geralts trefft ihr in der Stadt Novigrad – den Zwerg Zoltan gleich nach eurer Ankunft im Vergnügungsetablissement „Rosmarin und Thymian“; der Barde Rittersporn muss erst in einer wirren Quest aus frivolen Affären und Unterweltmachenschaften gefunden werden.

Mit offiziellem Modding-Tool und KI-Unterstützung

„Besagter Punkt ist inmitten der Quest Letzte Vorbereitungen“, so Jontej weiter. „Meine Idee wurde nun endlich zu dieser kleinen Quest. Tatsächlich hat sie auch recht lange Zwischensequenzen.“ Einzige Bedingung ist, dass ihr die Story noch nicht bis zu dem Punkt gespielt habt, an der ihr mit Avallac’h nach Skellige segelt, um die Wilde Jagd zu konfrontieren.

Jontej hat das offizielle Modding-Tool Redkit von CD Projekt genutzt, die Stimmen wurden größtenteils mit KI erstellt, mit der Ausnahme von bereits existierenden Zitaten von Zoltan und anderen NPCs. „Aber ja, das Spiel hat großartige Sprecher*innen, die ich in der Qualität natürlich nicht imitieren kann.“

Fans können die Mod auf der dafür bekannten Seite NexusMods herunterladen. Jontej bietet dort auch seine Story-Mod „Wine and Dine“ an. Demnächst dürften sich auch die Besitzer*innen von The Witcher 3: Wild Hunt auf den Konsolen auf Mod-Support freuen.

