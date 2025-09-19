The Witcher-Wahnsinn: Dieses Teil fordert von Fans hunderte Euro – „überflüssiger Schnickschnack“

Wer Fan von Fantasy-Held Geralt von Riva, Schriftsteller Andrzej Sapkowski und den dazugehörigen Games von CD Projekt Red ist, darf jetzt über 200 Euro in die Hand nehmen – oder genauer: knapp 230 Euro. So viel lässt sich nämlich das The Witcher 3 Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit kosten.

Und dabei geht diesem Sammlerstück das Kernstück ab – nämlich das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt selbst. Dasselbe dürfe bei Fans, die sich als Zielgruppe für den hochpreisigen Artikel angesprochen fühlen, ohnehin in der Steam-Bibliothek oder auf einer anderen Gaming-Plattform parken. In Deutschland lebende Witcher-Fans werden im Übrigen gar nicht so einfach an das Teil herankommen.

The Witcher 3: Wild Hunt – neue Jubiläums-Edition für Hardcore-Fans

Zwar wird diese Jubiläums-Ausgabe zu The Witcher 3: Wild Hunt im November dieses Jahres auf den Markt geworfen, doch wer in Deutschland lebt, zudem das Witcher-Franchise feiert, wird es schwer gemacht, sich um ihr oder sein Geld zu erleichtern. Beziehbar ist das Schmückstück für unsereins nämlich ausschließlich als Import aus Frankreich, wie Collectors Junkies berichtet. Doch was genau bekommt ihr jetzt eigentlich für den happigen, dreistelligen Kaufbetrag?

Übersicht zum Lieferumfang:

Dieser Premium-Artikel zu Ehren von The Witcher 3 setzt sich aus sage und schreibe zehn verschiedenen Teilen zusammen. Geliefert werden unter anderem eine Trage- und Gürteltasche, Tischkalender oder Keramiktasse – alles stilecht verziert mit dem Art-Style aus dem Blockbuster-Rollenspiel, versteht sich. Ein kurioses Stück aus dem Lieferumfang ist das 500-teilige Puzzle, das sich zu einem Mini-Poster zusammensetzen lässt. Ob die Sammlergegenstände den Verkaufspreis wert sind, müsst ihr natürlich mit eurem eigenen Portemonnaie ausmachen. So mancher ist allerdings überhaupt nicht angetan …

Ein wohl kein bisschen potenzieller Kunde tat in der Kommentarspalte von Collectors Junkies seinen Missmut kund. Die Person schrieb: „Überflüssiger Schnickschnack […]. Hauptsache, man melkt [ab]“. Mit der erbosten Wortmeldung hat der Schreiber eine kleine Diskussion über den Sinn und Unsinn solcher Sammler-Edition wie hier zu The Witcher 3 ausgelöst – wobei klar sein dürfte: Ob ihr das Geld für solch ein Slayer Kit aufwenden wollt, hängt vermutlich stark davon ab, wie sehr ihr Geralt von Riva & Co. feiert – und ob ihr solche Fan-Gegenstände allgemein fühlt.

Dass mit solchen und ähnlichen Collector’s Edition längst nicht die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs erreicht ist, zeigte schon vor Jahren Diablo 4. Apropos happige Preisschilder: Eine andere Ankündigung schöpfte zuletzt den Geldbeutel wieder bei Witcher-Jünger*innen ab.

