The Witcher 3: Kostenloses Upgrade liefert verbesserte Texturen und mehr – „Liebe es“

„Liebe es, was du für das Spiel getan hast“, schrieb jüngst ein begeisterter Fan auf Nexus Mods – und da stellt sich die Frage: Wie konnte Modder*in Karkulizin mit Witch Hunter NPCs Overhaul für The Witcher 3: Wild Hunt derart überzeugen?

Am 19. August auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods bereitgestellt, wurde das Kleinod inzwischen immerhin fast 800 Mal heruntergeladen (Stand: 5. September). Wie der Titel der Mod bereits erahnen lässt, widmet sich dieser Gratis-Download mit einer Größe von gerade mal 63,2 Megabyte einer ganz bestimmten Klasse von Nichtspielercharakteren …

The Witcher 3: Neue Mod überarbeitet die Hexenjäger

Wie sich leichthin erkennen lässt, widmet sich die neue Mod Witch Hunter NPCs Overhaul für das dritte, große Hexer-Abenteuer von CD Projekt Red den sogenannten Hexenjäger*innen. Kenner*innen des The Witcher-Erfinders Andrzej Sapkowski und Rollenspiel-Fans ist natürlich bekannt: Diesen NPCs begegnet man in The Witcher 3: Wild Hunt in Form von Gegnergruppen. Sie machen – wenig überraschend – Jagd auf Hexen und Magier, sind aber auch im Spielverlauf handlungsrelevant. Namhafte Hexenjäger sind etwa Caleb Menge, Graden oder Kurt. Und was macht die Mod hierbei nun genau?

Die Modifikation von Karkulizin überarbeitet die Hexenjäger-NPCs in vielerlei Hinsicht. So gibt’s etwa „verbesserte Texturen, zusätzliche Farben für Mäntel“, wie es in der dazugehörigen Beschreibung auf Nexus Mods heißt. Genauer gehören zu den Veränderungen auch eine feiner dargestellte Oberflächenbeschaffenheit von Mänteln, oder dass jetzt unschöne Clipping-Effekte beim Schal der Vergangenheit angehören sollen – zudem eine dunklere Version der Schuhe, welche die Unholde an den Füßen tragen. Eine Überarbeitung für Witcher-Connaisseure also?

Lesetipp: Neuester The Witcher-Release überrascht Fans eiskalt

Hilfestellung, wie genau sich die Mod auswirkt, liefern die auf Nexus Mods bereitgestellten Vergleichsbilder. Dort wird ausführlich illustriert, wie die Hexenjäger vor und nach der Frischzellenkur durch Modder-Hand aussehen – und tatsächlich: Manche Anpassungen, wie die deutlich sichtbarer herausgearbeiteten Nahtstellen entlang eines Lederwams, sind erst auf den zweiten Blick, aber doch gut erkennbar.

Die hier vorgestellte ist im Übrigen nicht die einzige Mod, welche auf die Kappe von Karkulizin geht. Wer sich auf Nexus Mods umsieht, wird rasch auf 44 weitere Modding-Kreationen derselben Person treffen – alle für The Witcher 3: Wild Hunt. Für Geralt von Riva-Begeisterte lohnt es also, bei der Modding-Plattform auf Entdeckungsreise zu gehen. Apropos Reisen: Baldurs’s Gate 3-artige Fantasy-Abenteuer gilt es auch im Real Life zu bestreiten, wenn bei Dungeons & Dragons die Würfel rollen.

Quellen: Nexus Mods / Karkulizin, SifuSonic