The Witcher 3: Mega-Mod mit “Hingabe zur Qualität” – jetzt komplett kostenlos laden

Leseratten mit Vorliebe für Fantasy-Stoffe wissen natürlich: „The Last Wish“ ist dasjenige Buch von Andrzej Sapkowski, mit dem die The Witcher-Saga ihren Anfang nahm. Ein ambitionierter Fan bringt jetzt das bislang letzte Spiel aus dieser Quelle, The Witcher 3: Wild Hunt, und die originale Buchvorlage näher zusammen.

Was 1993 im Polnischen, also der Muttersprache des Autors, veröffentlicht wurde, ist mittlerweile zu einem eigenen, multimedialen Franchise mit Realverfilmungen auf Netflix, oder animierten Filmen avanciert – und natürlich den beliebten Rollenspielen von CD Projekt RED. Was also hat es mit dem Ein-Mann-Projekt namens „The Last Wish“ auf sich? Und wird sich der Kreative am eigenen Ehrgeiz verheben?

The Witcher 3: Mega-Mod denkt die Kurzgeschichten spielerisch neu

Die oder der Kreativschaffende hinter The Last Wish Project hat sich wahrlich einer Mammutaufgabe angenommen. Alle in Der letzte Wunsch enthaltenen Kurzgeschichten, möchte die Person als Modding-Großprojekt im Grafikgerüst von The Witcher 3 auferstehen lassen. Hintergrund dazu: Die ursprüngliche Veröffentlichung der Kurzgeschichtensammlung beinhaltete insgesamt sieben Storys – wobei „Das kleinere Übel“ zuallererst als Spiel entstehen soll.

Ein ausführliches Gameplay-Video zur Mod:

Display content from YouTube

Die Handlung dieser Geschichte dreht sich wenig überraschend um Geralt von Riva, welcher in der Stadt Blaviken in einen tödlichen Konflikt hineingerät – wobei Autor Sapkowski interessanterweise Märchen-Motive aus Schneewittchen aufgriff. Eine spannende Erzählung also, in die Interessierte schon heute reinspielen können.

Eine frühe Alpha-Version von The Last Wish Project dürft ihr direkt ausprobieren – unter der Grundvorsetzung natürlich, dass The Witcher 3: Wild Hunt auf eurer Festplatte parkt. Alternativ guckt ihr euch das, was diese in Entwicklung befindlich Mammut-Mod zu bieten hat, als YouTube-Video an. Ein solches wurde am 12. Juni auf dem Kanal der oder des Modding-Verantwortlichen hochgeladen. Dort seht ihr im Verlauf von über einer Stunde und 20 Minuten, was sich laut Titel anfühlt „wie The Witcher 4“.

Weitere Hintergründe zur großen The Witcher-Mod

Woraus der Kreativkopf seine Schaffenskraft schöpft, darüber gibt der Webauftritt Aufschluss, wo auch von „viel Hingabe für Qualität“ die Rede ist. Die Inspiration hat sich vor allem am allerersten The Witcher-Spiel von CD Projekt Red aus dem Jahre 2007 entzündet. Auch wissenswert: Das Fan-Projekt bemüht sich eher darum, ein werkgetreues Action-Adventure zu sein – kein Rollenspiel. Wer von dieser Mod allgemein, oder der spielbaren Alpha speziell, angetan ist, kann das Unterfangen nebenbei bemerkt auf Patreon unterstützten.

Auf technischer Seite kommt naheliegenderweise das offizielle The Witcher 3 REDkit zum Einsatz – ein vom Entwicklungsstudio bereitgestelltes Modding-Tool, mit dem Kreativschaffende gänzlich neue Fantasy-Welten aus dem sprichwörtlichen Ärmel schütteln. Bleibt abzuwarten, ob The Last Wish Project dem Alpha-Status entwachsen wird. Was sich dank dieses Werkzeugs noch alles aus The Witcher 3 herausholen lässt, zeigt übrigens eine andere Gratis-Mod mit zwei beliebten Charakteren.

