The Witcher 3: Neuer DLC nach über 10 Jahren? – „Ich würde alles bezahlen“

Das nächste Kapitel von CD Projekt Red heißt The Witcher 4, welches sich erst vor kurzem in einer Tech-Demo zeigte. Vielleicht bekommen wir aber sogar vor dem Release des Ciri-Abenteuers noch einmal die Möglichkeit, in die düstere Fantasy-Welt einzutauchen: Angeblich befindet sich ein neuer DLC für The Witcher 3 in Arbeit.

Warte … was? Ja, auch wir sind von der aktuellen Meldung sehr überrascht und möchten direkt eines festhalten: Es handelt sich nicht um eine offizielle Ankündigung, sondern um ein Gerücht. Allerdings aus der Feder von zwei in der Vergangenheit gut informierten Insidern. Wenn diese recht haben, dann können wir in nicht allzu ferner Zukunft abermals das Open World-Rollenspiel installieren.

The Witcher 3: Woher stammen die Gerüchte um einen neuen DLC?

Die Info über einen möglichen neuen DLC für The Witcher 3: Wild Hunt hat das polnische Podcast-Duo Rock und Boris in einer jüngsten Ausgabe geteilt (via MP1st). Demnach soll nicht CD Projekt Red federführend für die kommende Inhaltserweiterung sein, sondern das Studio Fool’s Theory. Die bestehen aus einigen ehemaligen Mitarbeiter*innen der Witcher-Macher und arbeiten aktuell im Auftrag CDPRs an einem Remake des ersten Geralt-Abenteuers.

Das Team hat somit schon Erfahrung, benötigt aber für die Neuauflage noch etwas mehr Zeit. Intern soll deshalb nun ein Plan entstanden sein, der die nächsten Jahre abdeckt. Den Anfang macht laut den beiden Podcast-Moderatoren der vor kurzem bestätigte Mod-Support von The Witcher 3 für die Konsolen, während der angebliche DLC anschließend 2026 das Licht der Welt erblickt.

Lesetipp: Wie gut ist Cyberpunk 2077 auf der Switch 2? Der Test verrät es

Ob dieser gratis oder kostenpflichtig ist, geht aus den Informationen nicht hervor. Allgemein verraten die beiden kaum wirkliche Details. Wir wissen somit nicht, ob es am Ende nur eine kurze Questreihe ist oder wir tatsächlich mehr zu tun bekommen. All das bleibt zum jetzigen Zeitpunkt unbeantwortet.

Warum ein DLC noch so viele Jahre später?

Eine neue Erweiterung noch so viele Jahre später auf den Markt bringen? Das ist definitiv ein ungewöhnlicher Weg. Gemäß Borys Nieśpiela und Remigiusz Maciaszek, den Stimmen hinter dem Podcast, sei der Plan aber gar nicht so merkwürdig, wie er erst einmal erscheint. Ihren Überlegungen zufolge könnte die Erweiterung die Brücke zwischen The Witcher 3 und dem Nachfolger schlagen – und gleichzeitig die Marke aktiv am Leben erhalten.

Zudem würde CD Projekt Red sehr an den eigenen Spielen hängen. Das würde sich unter anderem daran zeigen, dass auch Cyberpunk 2077 immer wieder neue Updates erhält, obwohl das schon längst nicht mehr hätte passieren sollen. Das hilft dabei, eine gute Beziehung zur eigenen Kundschaft aufzubauen und vor allem zu halten.

Fans sind skeptisch – aber freuen sich

Auf Reddit wird die Information bereits rauf und runter diskutiert. Viele Nutzer*innen sind dabei vor allem skeptisch, denn eine so späte Veröffentlichung eines DLCs sei irgendwie nicht wahrscheinlich. „Auf keinen Fall“, schreibt Electrical-Pitch-297 in einem Beitrag. Ähnliche Wortlaute sind immer wieder zu lesen.

Andere hingegen äußern sich deutlich optimistischer: „Ich würde alles bezahlen“ oder „Ich weiß, dass es nicht wahrscheinlich ist, aber es wäre sehr interessant, wie gut sich eine Erweiterung für The Witcher 3 verkaufen würde. Ich weiß, dass ich sie sofort kaufen würde.“ Diese Meinung dürften die beiden Spieler*innen gewiss nicht exklusiv haben.

Erst vor Kurzem feierte The Witcher 3 mit dem folgenden Trailer sein Jubiläum:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein komplett neuer DLC für das Rollenspiel-Meisterwerk von 2015 als Vorbereitung auf den Nachfolger? Das dürfte mit Sicherheit für jede Menge Aufmerksamkeit sorgen. Bestätigt ist eine solche Erweiterung bislang aber nicht. Warum sich The Witcher 3 aber auch ohne neuen DLC 2025 spielerisch lohnt, verrät euch Kollege Gerrit in seiner Kolumne.

Quelle: YouTube / Remigiusz Maciaszek, MP1st, Reddit / @Electrical-Pitch-297, @JaradSage, @capnchuc