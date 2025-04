The Witcher 3: Neuer Download bringt Grafik-Update für Open World – “großartige Mod”

Unbestreitbar: Auch rund ein Jahrzehnt nach Release ist The Witcher 3: Wild Hunt von CD Projekt ein Augenschmaus – nicht zuletzt dank des Next Gen-Updates aus dem Jahre 2022, welches Raytracing oder optimierte Texturen nachlieferte.

Zudem, die Community bessert immer wieder an den Schauwerten der Open World mit Monsterjäger Geralt von Riva nach. So auch jetzt wieder geschehen mit einer neu hochgeladenen Fan-Modifikation auf Nexus Mods, die bei einer entscheidenden Kleinigkeit in diesem modernen Rollenspielklassiker nachbessert.

The Witcher 3: Schönere Gräser dank Fan-Mod

„Better Grass Ambient Occlusion“ nennt sich die am 30. März dieses Jahres von Nutzer*in TheRealArdCarraigh auf Nexus Mods bereitgestellte Mod. Was geht nun damit einher, wenn dieser Gratis-Download bessere Umgebungsverdeckung für Gräser in der Fantasywelt bereitstellt? Zunächst: Ambient Occlusion ist vereinfacht gesagt eine Grafiktechnik, um Schatten realitätsnäher darzustellen. Dafür wird simuliert, wie sich Licht in der Realität verhält – wenn es beispielsweise schwer zugängliche Stellen weniger gut erreicht.

Im Vorher-Nachher-Vergleich zeigen sich feine Unterschiede mit Umgebungsverdeckung. Credit: CD PROJEKT RED / Nexus Mods / TheRealArdCarraigh /

Wie diese Modifikation für The Witcher 3 das Aussehen von Gräsern konkret verbessert? Seht ihr im Vorher-Nachher-Bild oben. Der Unterschied fällt minimal aus, ist dennoch erkennbar: Die rechte Bildhälfte wirkt deutlich dunkler, verursacht durch die vielen, kleinen Detailschattierungen. Passenderweise steht in der Mod-Beschreibung nachzulesen: „Kann ziemlich subtil wirken“.

Lesetipp: Dieser Download für The Witcher 3 liefert ein weiteres Grafik-Update

Eine kleine Korrektur also, die in der dazugehörigen Kommentarspalte auf Nexus Mods Nutzer*innen zu teils begeisterten Wortmeldungen wie „Legendär“ oder „eine weitere, großartige Mod“ motiviert. Übrigens: Wie in der Beschreibung zu „Better Grass Ambient Occlusion“ nachzulesen steht, kann die Mod wohl mit beiden Grafik-APIs DirectX 11 und DirectX 12 umgehen. Auch soll das ganze „mit jeder Ambien Occlusion-Methode“ funktionieren.

Auch schön: Die Modifikation soll die Performance von The Witcher 3 nicht merklich beeinflussen. Vielleicht noch schöner: Der Download bringt gerade mal 262 Kilobyte auf die Waage. Für das Herunterladen benötigt ihr übrigens einen Account auf Nexus Mods – ein solcher lässt sich aber mit gültiger Mailadresse unkompliziert einrichten. Kurioserweise wurde diese neue Darstellung von Gräsern im dritten Witcher-Spiel laut TheRealArdCarraigh von jener in Ghost of Tsushima inspiriert. Apropos Japan-Abenteuer: Update zu Ghost of Yōtei verrät neue Details.

Quellen: Nexus Mods / TheRealArdCarraigh, Pyke64, NeroXerxie