The Witcher 3: Neuer Gratis-Download ist ein Grafik-Update für die Open World

Kaum zu glauben, aber ein The Witcher 3: Wild Hunt von Entwicklungsstudio CD Projekt hat mittlerweile fast schon zehn Jahre seit Release auf dem Buckel. Dessen ungeachtet zaubert die im Hintergrund werkelnde REDengine bis heute blickschöne Fantasy-Welten auf die Bildschirme.

Eine der Fan-Mods, die jetzt nochmal im Detail nachbessert, hört auf den Namen „Characters Hi-Res Shadows – Next Gen“. Die neueste Version dieser Modifikation wurde kürzlich auf Nexus Mods hochgeladen. Was ihr von diesem Gratis-Download habt: Auch Nichtspielercharaktere werfen eigene Schatten. Denn das ist in der Standardausführung von The Witcher 3 nicht der Fall, wodurch nochmal schickere Schauwerte im Detail möglich sind.

The Witcher 3: Gratis-Mod für schönere Schatten

Relevante Info vorab: Kürzlich berichteten wir euch an dieser Stelle von der ähnlich gelagerten Mod „Ray Traced Characters“ für The Witcher 3. Der Download aus der Hobby-Schmiede sorgt dafür, dass die dank moderner Raytracing-Technik geworfenen Schatten sich auch auf NPCs niederschlagen. Die neue Next Gen-Mod von Nutzer*innen rmemr und Ard Carraigh nun, deren neueste Version am 21. März auf Nexus Mods hochgeladen wurde, wirkt sich offenbar auch auf den von NPCs geworfenen Schatten ohne Strahlenverfolgung aus.

Der Teufel steckt im Detail – und auch der Schatten. Die Dame rechts im Bild hat’s schattiger. Credit: CD Projekt RED, bearbeitet mit Photoshop [M]

Laut dazugehöriger Beschreibung aktiviert das Download-Paket solche „[…] höher aufgelösten Schatten, wie sie in Dialogszenen für jeden neuen NPC verwendet werden“. Darüber hinaus wird nochmal betont, es handele sich hauptsächlich um „eine subtile Verbesserung der eigenen Schatten“. Wie sich das grafisch in The Witcher 3 auswirkt, zeigt eine Reihe von Vorher-Nachher-Screenshots (oder das Vergleichsbild oben). Der Unterschied ist, wie vorerwähnt, minimal – aber doch deutlich sichtbar.

Haarsträhnen werfen einen Schatten auf die Stirn, eine ins Gesicht gezogene Kapuze schattiert merklich, oder die, in unserer realen Welt flapsig als Pisspottschnitt bezeichnete Frisur, sorgt für ein Schattenspiel bis hinunter zum Augenbereich.

Ein feiner Unterschied in der grafischen Präsentation des dritten The Witcher-Rollenspiels, welcher schlanke 51 Kilobyte auf die Waage bringt. Grundvoraussetzung für den Download ist, wie immer, ein Account auf Nexus Mods – der lässt sich aber mit einer gültigen Mailadresse zügig einrichten. Zudem benötigt ihr natürlich das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt. Den Rollenspiel-Blockbuster schnappt ihr euch passenderweise in der Complete Edition noch bis zum 3. April stark vergünstigt auf GOG.

