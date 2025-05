The Witcher 3: Neues Video zum Jubiläum begeistert Fans – „Warum habe ich nach 10 Jahren immernoch Gänsehaut?“

Der Wind heult, es riecht nach Regen, am Horizont zucken die ersten Blitze entlang, die Wege sind matschig und in den nahen Wäldern heulen die Wölfe. Es ist in vielerlei Hinsicht eine ungemütliche Welt, in der Hexer Geralt von Riva seinem täglichen Werk nachgeht – und ein unglaubliches Abenteuer, das Videospiel-Fans mit The Witcher 3: Wild Hunt in dieser erleben durften.

Noch heute, auf den Tag genau zehn Jahre nach Veröffentlichung, begeistert das Action-RPG seine Fans, die in all den Jahren immer wieder zurückgekehrt sind – auf die Suche nach Ciri, Monsterjagden, ein paar Partien Gwint oder packenden Geschichten rund um Geheimniskrämereien, Verrat und politische Mauscheleien.

The Witcher 3: Neuer Trailer zum 10-Jährigen

Alles Dinge, von denen Geralt von Riva eigentlich die Finger lassen möchte – zu oft wird er aber doch hineingezogen in die Geschicke von Königen, Betrügereien von Unterweltgrößen, Maskenbälle, Theater, Familientragödien. Dabei will er einfach nur seine Ziehtochter Ciri finden. Am 19. Mai 2015 nahm uns das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red mit auf eine fantastische Reise in die Welt von Hexern und Zauberinnen, erdacht vom Fantasy-Autor Andrzej Sapkowski. Zuvor gab es schon zwei Rollenspiele, die von Genrefans gut angenommen wurden – mit The Witcher 3: Wild Hunt, erstmals auch plattformübergreifend erschienen, kam jedoch niemand mehr an dem Open World-Abenteuer vorbei.

Seht hier das Video zu zehn Jahre The Witcher 3: Wild Hunt:

Der offizielle Youtube-Kanal von The Witcher postete pünktlich zum zehnjährigen Geburtstag einen kleinen Trailer, der euch vielleicht ein bisschen in der Zeit zurückversetzen, vielleicht wieder Lust auf das Abenteuer machen, oder einfach nur eines der meistgefeierten Videospiele seiner Zeit würdigen soll. Schön über 1.300 Fans haben binnen weniger Stunden darunter gepostet und schwärmen von dem „besten Videospiel, das ich gespielt habe“, wahlweise auch in anderen Formulierungen, die dem Action-RPG auch nach zehn Jahren den ersten Platz auf der persönlichen Bestenliste vieler Spieler*innen bescheinigen.

Lesetipp: Unser Original-Test zu The Witcher 3: Wild Hunt – aufpoliert zum Jubiläum

„Warum habe ich nach zehn Jahren immer noch Gänsehaut?“, fragt xxwinterxx6919. „Zeit, wieder zu spielen, würde ich sagen.“ Die Musik sowie ikonische Szenen und Zitate aus dem Spiel sorgen für Flashbacks der angenehmen Sorte. Wer erinnert sich nicht gerne an die Quest mit dem Blutigen Baron, dessen Frau und Tochter Geralt finden soll und dabei die Bekanntschaft mit den grauenvollen Muhmen macht; an die Ränkespiele von Sigismund Dijkstra, auf dessen Hilfe und Informationen Geralt wider Willen angewiesen ist, bis er den Hexer vor eine schicksalshafte Wahl stellt; an die kalten und regnerischen Tage auf Skellige, wo sich Tochter und Sohn des verstorbenen Königs um den Thron streiten und ihr das Zünglein an der Waage sein könnt.

„Schwer zu glauben, dass ein Spiel von vor zehn Jahren es mit vielen Spielen aufnehmen kann, die heutzutage veröffentlicht werden“, fasst bailz8386 die Begeisterung vieler Fans zusammen. Wer bisher versäumt hat, sich ein eigenes Bild davon zu machen, kann diesen Fehler jetzt wiedergutmachen: Auf Steam kostet The Witcher 3: Wild Hunt zum Jubiläum noch die gesamte Woche lediglich 2,99 Euro.

Quelle: Youtube / The Witcher