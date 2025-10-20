The Witcher 3: Riesige Fan-Mod jetzt kostenlos verfügbar – „einzigartiges Gameplay“

The Witcher 3: Wild Hunt feierte in diesem Jahr einen viel umjubelten zehnten Geburtstag. Nach wie vor sind die Fans des Hexers Geralt von Riva und seinen Gefährt*innen zahlreich, freuen sich nicht nur auf den vierten Ableger der Reihe, sondern zelebrieren auch das Spiel des Jahres 2015.

Nicht zuletzt durch das offizielle Modding-Tool, das von Entwicklerstudio CD Projekt Red seit letztem Jahr zur Verfügung gestellt wird, gerät der Nachschub an Fan-gemachten Optimierungen und Inhalten nicht ins Stocken. Neben grafischen Feinheiten und kosmetischen Neuerungen finden aber auch immer wieder ganz neu erdachte Quests und Storylines in das Spiel.

The Witcher 3: Monsterjagden in neuer Region

So ist vor Kurzem unter dem Namen Wild Monster Hunt eine Erweiterung auf der Seite Nexus Mods erschienen: Wie der Name andeutet, fokussiert sich dieser umfangreiche Fan-DLC auf die Monsterjagden – ohnehin ein wichtiges Kerngeschäft des Hexers und stets beliebte Nebenquests in The Witcher 3: Wild Hunt. Modder Aeltoth verspricht dabei einzigartige Gameplay-Mechaniken, die dem Spielerlebnis eine ganz neue Würze geben sollen.

In Wild Monster Hunt könnt ihr eine komplett neue Karte mit drei Regionen erkunden, insgesamt etwa die Größe von Toussaint aus dem offiziellen DLC Blood and Wine, wie Aeltoth verspricht. Zudem steht euch eine Basis zur Verfügung, die ihr aufbauen und erweitern könnt – ähnlich wie das Weingut Corvo Bianco in The Witcher 3, nur hier mit mehr Fokus auf Vorteile zur Monsterjagd. So könnt ihr eure Waffen und Rüstungen stetig aufbessern.

Nicht nur vom Namen, sondern auch vom Spielstil hat sich Aeltoth hier also an dem Spiel Monster Hunter Wilds von Capcom orientiert. Der Modder beschreibt seine Erweiterung als eine optimale Erfahrung für Witcher-Fans, die das Spiel schon in- und auswendig kennen und es neu entdecken und unbekannte Gegenden erkunden wollen. Aber auch in einen normalen Spieldurchlauf kann der Fan-DLC integriert werden, beispielsweise um Gold zu verdienen.

Lesetipp: The Witcher startet auf Netflix in die vierte Staffel – das sagen die Fans

Das Abenteuer kann dabei auch ganz schön fordernd werden, wenn man unvorbereitet oder mit zu schwacher Ausrüstung an manche Monsteraufträge herangeht. Eine spezielle Spieleinstellung namens „Gnadenloser Pfad“ stellt euch vor eine besondere Herausforderung: Stirbt Geralt, ist der komplette Spielfortschritt in Wild Monster Hunt verloren – unerbittlich.

Auf Nexus Mods könnt ihr euch alle Informationen noch einmal en détail ansehen und euch von einigen wunderschönen Screenshots beeindrucken lassen. Und wer weiß, vielleicht schafft es die Mod ja auch auf die Konsolen, wenn dieser offizielle Patch für The Witcher 3 veröffentlicht wird.

Quelle: Nexus Mods