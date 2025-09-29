The Witcher 3 trifft Elden Ring: Spektakuläre Fan-Mod kombiniert die beiden Action-Hits

Fans von The Witcher 3: Wild Hunt haben auf dem PC eine große Bandbreite an Mods und damit neue Spielerfahrungen zur Auswahl. Und wenn ihr überdies noch im Besitz des vielleicht besten Soulslikes seid, könnt ihr ein gehöriges Stück Hexer-Feeling jetzt in dieses übertragen.

Die Zwischenlande von Elden Ring könnt ihr jetzt gewissermaßen als erfahrener Hexer (Geralt – wenn ihr so wollt) durchstreifen und dabei auf alle wichtigen Moves und Angriffsmöglichkeiten aus The Witcher 3 zurückgreifen. Das verändert das Spielgefühl komplett.

The Witcher 3-Feeling in Elden Ring

Nicht wenige starten einen zweiten oder dritten Anlauf in Elden Ring, nachdem sie das Spiel komplettiert haben. Warum dann also nicht ein bisschen neue Würze reinbringen? Im Charakter-Editor habt ihr ohnehin schon die Möglichkeit, eure Spielfigur nach eigenem Gusto zu gestalten: Optisch steht einem Geralt von Riva aus The Witcher 3: Wild Hunt also nichts im Wege. Mit der neuen Mod „Witcher-Moveset“ für Elden Ring könnt ihr auch in einen authentischen Kampf starten.

Ein Übersichtsvideo zu dieser Mod gibt es hier:

Diese stattet euch zum einen mit dem Stahl- sowie dem Silberschwert aus – den typischen Klingen, mit denen ein Witcher stets ausgerüstet sein sollte –, zum anderen fügt es einzigartige Kombos ein. Leichte Attacken können genutzt werden, bis die Staminaleiste erschöpft ist, oder mit schweren Angriffen kombiniert werden. Sprungattacken, Ausweichrolle, Wirbelattacke – alles ist genau den Bewegungen in The Witcher 3 nachempfunden.

Als Krönung dürft ihr auch auf die fünf magischen Attacken, die sogenannten Hexerzeichen, zugreifen. Von Aard, mit dem ihr Angreifer zurückstoßt oder gleich mehrfach in einer mächtigen Druckwelle von den Beinen holt; über Axii, das euch die Gedankenmanipulation erlaubt und Gegner auf eure Seite zieht, damit sie für euch kämpfen; bis hin zu Quen, das euch einen Schutzschild gewährt, Abwehr und Giftresistenz erhöht und leichte Angriffe abprallen lässt.

Wer also neugierig auf eine The Witcher 3-Erfahrung im Souls-Gewand geworden ist, sollte die entsprechende Mod einmal austesten. Für Konsolen-Zocker*innen des Meisterwerks von CD Projekt Red steht demnächst übrigens auch eine Mod-Unterstützung an, auch wenn diese kürzlich noch einmal verschoben wurde.

