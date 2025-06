The Witcher 3: Neues Update bringt endlich eines der besten Features – „Vor 10 Jahren war es ein Traum“

The Witcher 3: Wild Hunt zelebriert noch in diesem Monat sein zehnjähriges Jubiläum. Während man überall vom Hexer liest und hört, sei es dank verschiedener Rabattaktionen zum Geburtstag, Rekordverkäufen oder einer eigenen Konzerttour, bekommt auch das Spiel selbst frisches Futter in Form eines brandneuen Updates serviert.

Dieses soll noch im Laufe des aktuellen Kalenderjahres kommen – und ein fettes Feature mit im Gepäck haben, von dem die Entwicklerinnen und Entwickler bei CD Projekt RED vor einer Dekade nur so zu träumen wagten. Ganz im Rahmen der Feierlichkeiten wurde eben jenes nun aber völlig überraschend angekündigt und wir haben die Details.

The Witcher 3: Fettes Feature kommt jetzt – satte 10 Jahre nach Release

So kommt es, dass sich das riesige Rollenspiel im Universum von Sapkowskis spannender Sage um Monsterschlächter Geralt, Wunderkind Ciri und bezaubernder Yennefer schon bald über Unterstützung für Mods über alle Plattformen hinweg freuen darf. Der sogenannte Cross-Plattform Mod Support für The Witcher 3 wurde jüngst für die PC-, PS5- sowie die Xbox Series-Versionen angekündigt – wovon sich vor allem Konsoleros begeistert zeigen dürften. „Vielen Dank an alle Teamkollegen, die dies möglich gemacht haben! Vor zehn Jahren war es ein Traum, jetzt wird es Wirklichkeit“, so CD Projekts Phillip Weber stolz über Twitter.

Auf dem PC stehen sie nämlich schon seit geraumer Zeit zur Verfügung, doch auf den Systemen von Sony und Microsoft feiern die Modifikationen, die dem Spiel teilweise völlig neues Leben einhauchen, ihre Premiere. „Zum ersten Mal wird das Erstellen, Teilen und Genießen von Mods für The Witcher 3: Wild Hunt einfacher und zugänglicher als je zuvor sein“, so die Entwickelnden. Im offiziellen FAQ teilt man weitere Details, beispielsweise, dass es sich dabei um einen kostenlosen Service von mod.io handelt. Dementsprechend ist ein Account bei besagter Plattform nötig, der mit eurem CD Projekt-Profil verbunden wird.

Auch spannend: The Witcher 3: Wie das Action-Adventure Batman den Rang abgelaufen hat

Bereits bestehende Modding-Dienste auf dem PC will man allerdings weiterhin unterstützen, während Spielerinnen und Spieler hier nicht auf mod.io zum Hoch- oder Herunterladen ihrer Mods angewiesen sein sollen. „Viele“ Mods sollen verfügbar sein, aber „aufgrund spezifischer Inhaltsrichtlinien und Auswahlkriterien für jede Plattform“ wird nicht jede PC-Mod auf der Konsole laufen, wie es heißt. CD Projekt RED wird im Laufe des Jahres weitere Details zum neuen plattformübergreifenden Mod-Programm von The Witcher 3 bekannt geben.

Warum ihr The Witcher 3: Wild Hunt auch im Jahre 2025 noch eine Chance einräumen solltet, verraten wir euch an anderer Stelle ganz ausführlich. Bei Steam gab es das preisgekrönte RPG erst kürzlich für einen läppischen Preis, zu dem ihr ohnehin nichts falsch machen könnt.

Quellen: Twitter / @PhiWeber, CD Projekt / The Witcher 3: Wild Hunt