Neuer The Witcher-Wahnsinn aufgetaucht – Fans feiern es: „Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!“

Vor etwas mehr als zehn Jahren war es so weit – The Witcher 3: Wild Hunt von CD Projekt RED erblickte das Licht der Gaming-Welt. Ein Rollenspiel-Blockbuster, der bis heute mit einem 92 Metascore glänzt, auch in unserer Review hier auf 4P.de eine kolossale 9,0-Testnote einpackte.

Um den runden Geburtstag zu feiern, hat sich das in Polen beheimatete Entwicklungsstudio Besonderes speziell für Fans von Geralt von Riva und seinen monströsen Abenteuern einfallen lassen – eine davon sorgt in der Community gerade für ordentlich Wirbel. Wieso also drehen Twitter-Nutzer*innen wie @Alinova90 („Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!„) oder @Tigz_Uk („Ah! Ich brauch‘ das!“) gerade geradezu durch?

The Witcher 3: Drei neue Peripherie-Releases für die Fans

Passenderweise zum zehnjährigen Jubiläum für The Witcher 3: Wild Hunt lässt CD Projekt RED sozusagen eine Zusammenarbeit in drei Teilen aus dem Sack – und zwar beim bekannten PC-Komponenten-Anbieter Corsair. Genauer gesagt, sind „ab sofort“, wie es in der dazugehörigen Twitter-Bekanntmachung vom 28. Oktober heißt, drei verschiedene Peripherie-Teile für euer Gaming-Setup mitsamt authentischer The Witcher 3-Ästhetik erhältlich.

Aber seht selbst:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was Corsair den kaufkräftigen The Witcher-Fans unter die Nase hält – oder eher: unter den Handteller schiebt –, ist eine Tastatur, eine Maus und ein Mauspad. Besser gesagt handelt es sich beim Tastenwerk um eine K65 Plus Wireless, bei der Computermaus um eine M75 Wireless und der Unterlage für euren PC-Nager um die MM300. Wer sich vollumfänglich zu den jeweiligen Gerätschaften und ihren technischen Spezifikationen informieren möchte, kann dies beim Webauftritt des Herstellers tun. Doch wie üblich bei solchen Sonderanfertigungen ist das Angebot nicht unbegrenzt.

Lesetipp: Neuer The Witcher-Download sorgt für unfassbare Begeisterung

Weitere, nicht unwichtige Infos zur Verfügbarkeit der drei Sammlerstücke für alle, die The Witcher 3: Wild Hunt ganz greifbar auf ihren Schreibtisch bringen wollen, entnehmt ihr der ausführlichen Bekanntmachung. Dort heißt es, die drei Artikel sind „ab dem 28. Oktober 2025 weltweit in limitierter Auflage direkt auf Corsair.com und der Website von CD Projekt erhältlich“.

Das bedeutet: Einerseits sind die Schmuckstücke wohl erfreulicherweise auch für in Deutschland lebende Fans des Schlächters von Blaviken und seinen monströsen Fantasy-Abenteuern bestellbar. Andererseits ist diese besondere Peripherie, wenig verwunderlich, nur in begrenzter Stückzahl beziehbar. Falls ihr zu spät dran seid, oder kein Geld für aufgemotzte Eingabegeräte in die Hand nehmen wollt, könnt ihr euch dennoch an einem Gratis-Download zu The Witcher 3 für den realistischen Grafik-Look erfreuen.

Quellen: Twitter / @CORSAIR, @Alinova90, @Tigzy_UK, Corsair