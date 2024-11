Riesige Pläne für The Witcher 4: Deshalb wird das RPG „größer, besser und umfangreicher“ als der Vorgänger

Wer dachte, dass CD Projekt Red nach dem Release-Desaster von Cyberpunk 2077, zukünftig etwas kleinere Brötchen backt, der lag daneben. Das polnische Studio hegt für The Witcher 4 erneut ambitionierte Pläne: Es soll alles „größer, besser und umfangreicher“ werden.

Seit kurzem wissen wir, dass die Entwicklung des nächsten Rollenspiels aus dem Hause CDPR auf Hochtouren läuft. Weiter lässt sich der Konzern nicht in die Karten schauen, weshalb wir noch nicht wissen, wohin die Reise nach der Geralt-Trilogie überhaupt geht. Das Team hat jedoch offenbar ganz klare Vorstellungen und die sind gewaltiger Natur.

The Witcher 4: „Wir möchten nicht mehr zurück“

In einem exklusiven Interview mit den englischsprachigen Kolleg*innen von Eurogamer lässt Charles Tremblay, der Vice President of Technology bei CD Projekt Red, durchblicken, wie ehrgeizig das Team trotz – oder eventuell gerade wegen – der jüngeren Rückschläge ist.

„Das nächste Spiel, das wir machen, wird nicht kleiner und nicht schlechter sein. Es wird also besser, größer und umfangreicher sein als The Witcher 3 es wird besser sein als Cyberpunk. […] Wir möchten nicht wieder zurück“, so Tremblay. Die Messlatte muss immer weiter nach oben geschoben werden.

„Auch wenn es ein paar schweißtreibende Momente und vielleicht sogar ein paar schlechte Dinge geben wird, denke ich, dass wir alles versuchen werden, um noch mehr zu erreichen als in den vergangenen Jahren“, führt er weiter aus. In die Details geht er natürlich nicht. Dennoch dürfte es anhand dieser Aussagen recht wahrscheinlich sein, dass auch The Witcher 4 eine große und offene Spielwelt besitzt, in der wir jede Menge Geschichten erleben.

Wann erfolgt die Enthüllung?

Doch bevor wir das wirklich erfahren, wird noch viel Wasser dem Pontar herunterfließen. Das deutetet zumindest einer der beiden CEOs von CD Projekt, Michał Nowakowski, an. Er stellt in Aussicht, dass eine Enthüllung des Rollenspiels wohl noch etwas auf sich warten lässt.

Das Studio will nämlich anders als bei Cyberpunk 2077 nicht erneut eine über zwei Jahre lange Marketingkampagne fahren, inklusive der mehrfachen Verschiebung des Releasetermins. Stattdessen soll der große Startschuss erst erfolgen, sobald das Team sich wegen eines Datums sicher sei.

Allerdings müsse das nicht zwingend bedeuten, dass „wir nicht ein paar coole Assets vor [der vollständigen Enthüllung] präsentieren oder veröffentlichen“, so Nowakowski. Hier und da würde CD Projekt Red sehr wohl ein paar „Krümel streuen“, so, dass die Community stets etwas zu spekulieren habe.

Nur wann? Das bleibt ein Geheimnis. Vielleicht folgt ja ein erster Teaser für The Witcher 4 während der The Game Awards 2024, die schon in wenigen Wochen starten. Eine Bestätigung gibt es dafür aber nicht.

Quelle: Eurogamer