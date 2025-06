The Witcher 4: Besorgniserregende Nachrichten für PC-Spieler – Das ist der Stand zur Plattform

The Witcher 4 wird seit seiner offiziellen Ankündigung mit glänzenden Augen von Fans erwartet. Wie könnte diese auch nicht der Aufregung verfallen, genießen diese doch nach zehn Jahren endlich die Aussicht darauf, ihre Verlangen nach einem neuen Teil der Reihe endlich zu stillen.

PC-Besitzer*innen könnten in ihrer Vorfreude aktuell jedoch etwas ins Straucheln geraten, da eine Aussage von Entwicklungsstudio CD Projekt Red schlechte Aussichten erahnen lässt. Was genau hat man hier angedeutet und ist die Unsicherheit berechtigt?

The Witcher 4: PC muss sich hinten anstellen, hier haben Konsolen Vorrang

Die Tech-Demo zu The Witcher 4 ist schon ganz schön beeindruckend. Sie ist aktuell das neueste Stück Infomaterial, was Fans zu dem vierten Ableger vorgesetzt bekommen haben. Tatsächliches Gameplay wird darin zwar nicht gezeigt, wie man eindringlich betonte, stattdessen liegt der Fokus auf Grafik und Perfomance des in Entwicklung befindlichen Produkts. Erstmals nutzen die Entwickler*innen nicht mehr ihre hauseigene Software zur Spieleschaffung, sondern ist auf Unreal Engine 5 umgestiegen. Die per Video geteilten Aufnahmen sind mit einer PlayStation 5 entstanden und bringen flüssige 60 FPS aufs Brett.

Und daran lässt sich auch schon grob ablesen, dass hier nicht für den PC entwickelt wird, sondern für Konsolen. In einem von Digital Foundry geführten Interview bestätigte das Team hinter The Witcher 4 diese Vermutung nun. „[…] wir denken immer zuerst an PC […] und dann versuchen wir herunterzuskalieren. Aber wir hatten so viele Probleme in der Vergangenheit, dass wir versucht haben, es so zu betrachten: ‚Okay, dieses Mal wollen wir in der Entwicklung Konsolen priorisieren, oder?“, erklärt Charles Tremblay, Vizepräsident für Technology bei CD Projekt Red, hierzu.

Trotzdem kein Grund zur Panik

Der simple Grund für dieses Umdenken sei, dass es einfacher ist, ein fertiges Spiel für den PC hochzuskalieren, als es für Konsolen zu komprimieren, so Jakub Knapik, Vizepräsident von CD Projekt Red und zusätzlich globaler Art Director. „Wir wussten, dass sobald wir eine gewisse Basis geschaffen haben – sowohl optisch als auch technisch – es Raum für Upscaling gibt. […] Wir sind CDPR: Wir möchten immer bis an die Grenzen von PCs gehen„, führt er weiter aus.

Damit schlägt er eine für PC-Fans beruhigendere Wortwahl, die Tremblay mit der Aussage „Das Unternehmen hat als mit PC-Gaming begonnen und wir wollen PC-Spieler[*innen] definitiv die beste Erfahrung bereiten“ bekräftigt er diese Wirkung nochmal. Auch wenn er zugibt, dass noch nicht sicher ist, was das für The Witcher 4 bedeuten wird. Hinweise darauf, dass es zuerst zum Konsolenrelease kommen soll und Heimrechner erst im Anschluss bedient werden, gibt es nicht. Ein Datum für die Veröffentlichung ist jedoch noch nicht bekannt.

Noch müssen wir uns mit Schnipseln wie dem ersten Trailer oder der bereits erwähnten Tech-Demo zufriedengeben. Aus letzterer lässt sich allerdings schon einiges über The Witcher 4 mitnehmen.

