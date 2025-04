The Witcher 4: Davor warnen die Entwickler jetzt – „Das ist Betrug“

Witcher-Fans sitzen auf heißen Kohlen: Nach dem Ankündigungstrailer für The Witcher 4 auf den letztjährigen Game Awards gab es ein paar Infos rund um das Spiel vonseiten der Entwickler*innen. Seit ein paar Monaten ist es jedoch ruhig geworden; auch für die Nintendo Switch 2 wurde keine Portierung aus dem Witcher-Kosmos angekündigt.

Wäre es da nicht ein Lichtblick, zumindest die Möglichkeit in Aussicht zu haben, Hand an eine frühe Version des Spiels zu legen? Das dachten sich sicherlich einige Schelme, die Einladungen zu Beta-Tests verschicken. Diese sind jedoch eine klare Fälschung.

The Witcher 4: Meldet Scam bei den entsprechenden Stellen

Auch das Entwicklerstudio CD Projekt Red warnt auf dem offiziellen Twitter-Kanal davor: „Kürzlich haben wir Meldungen von Mitgliedern aus der Community bekommen, dass sie zu Beta-Tests von The Witcher 4 eingeladen wurden – das ist ein Betrug!“ Man habe die nötigen Schritte in die Wege geleitet, um diese Nachrichten zu unterbinden.

„Wenn ihr derartige Einladungen bekommt oder Neuigkeiten darüber hört, meldet den Betrug bei eurem E-Mail-Provider oder der entsprechenden Social-Media-Plattform“, bitten die Entwickler*innen derweil und schließen mit den motivierenden Worten: „Echte Monsterjäger*innen fallen nicht auf Betrug rein; sie durchblicken und zerschmettern ihn.“

Erst wenige Tage vor der Präsentation des Trailers zu The Witcher 4 war das Spiel überhaupt in seine Produktionsphase übergegangen – demnach ist es ohnehin äußerst unwahrscheinlich, dass es sich bereits jetzt in einem für einen Beta-Test relevanten Zustand befindet. Auch der Release für das neue Spiel im beliebten Hexer-Franchise ist für frühestens 2027 angekündigt.

„Sollten wir künftig jemals Beta-Tests organisieren, werdet ihr davon wie immer über unsere Social-Media-Kanäle und Webseiten erfahren“, heißt es von offizieller Seite weiterhin. Bis dahin können sich Fans mit dem neuen Buch von Geralt von Riva unterhalten, das im Herbst diesen Jahres auf den Markt kommen soll.

