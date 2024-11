The Witcher 4 jetzt in Produktionsphase – „Es gibt kein Zurück“

Selbst wenn es noch eine ganze Weile hin sein dürfte – eine noch nicht definierte Dauer, um ehrlich zu sein – ist das kommende Witcher-Spiel des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt Red einen ganz wichtigen Schritt näher gekommen.

Dies wurde in dem Quartalsbericht des Unternehmens bekannt gegeben. So sei das unter dem Arbeitstitel „Project Polaris“ geführte Spiel nun in die Produktionsphase eingetreten. Auch leitende Entwickler teilen in den sozialen Medien ihre Euphorie über diesen Meilenstein.

The Witcher: Raus aus der Pre-Production, rein in ein neues Abenteuer

Project Polaris – oft auch als The Witcher 4 bezeichnet, auch wenn nicht bekannt ist, ob das Spiel unter diesem Titel geführt wird – wird der Auftakt zu einer neuen Witcher-Saga sein, die wieder als Trilogie angelegt sein soll. Ob sie zeitlich nach den Ereignissen um Geralt von Riva spielt oder eine frühere Ära beleuchtet, in der beispielsweise die Hexerschulen noch weiter verbreitet waren, ist noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass der uns bekannte, grummelige Hexer nicht der Protagonist sein wird.

„Ich bin stolz darauf, zu sehen, wie sich das Team die ganze Zeit weiterentwickelt“, freut sich CD Projekts CEO Michał Nowakowski auf Twitter. „In die Produktionsphase überzugehen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, das Spiel abzuliefern und unsere langfristigen Ziele zu erreichen.“

Zuvor hatte bereits Game Director Sebastian Kalemba, der für die kommende Witcher-Saga verantwortlich ist, diesen Entwicklungsschritt offiziell bestätigt. „Ich bin hocherfreut, bekannt zu geben, dass Project Polaris vollständig in die Produktionsphase eingetreten ist“, schreibt er, ebenfalls auf Twitter. „Mit neuen Herausforderungen vor uns sind es die talentierten und fleißig arbeitenden Menschen in unserem Team, die meinen Glauben daran festigen, dass wir die kommende Witcher-Saga zu einem eindrucksvollen Erlebnis machen. Jetzt gibt es kein Zurück!“

Dazu teilte er ein Foto eines kleinen Häufchens aus Münzen, versehen mit dem Teaser: „Bleibt dran, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist.“ Ein früheres Bild zu dem Projekt zeigte ein Hexermedaillon mit dem Gesicht eines Luchses, viele Fans tippen daher auf Geralts Ziehtochter Ciri als Protagonistin – zumindest des ersten Spiels der Trilogie. Fans der Witcher-Serie dürfen sich jedoch zunächst einmal auf die vierte Staffel der Netflix-Reihe freuen.

