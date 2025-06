The Witcher 4: Entwickler ermahnt euch, hiermit nicht vorschnell zu sein

Noch liegt einiges an Zeit zwischen heute und dem Release von The Witcher 4, die es zu überbrücken gilt. Glücklicherweise scheut Entwicklungsstudio CD Projekt RED nicht davor zurück, schon jetzt über die Inhalte des bevorstehenden Spiels zu quatschen und erste Eindrücke mitzugeben.

So wissen wir mittlerweile zum Beispiel, dass Ciri, die Ziehtochter des bisherigen Hauptcharakters Geralts, diesmal im Rampenlicht des Geschehens stehen wird. Wie so oft treffen Änderungen dieses Ausmaßes erstmal auf Gegenwind, auch wenn die Community hier definitiv nicht geschlossen steht. Die Entwickler*innen appellieren nun daran, man solle Ciri nicht verschmähen, bevor das Spiel überhaupt draußen ist.

The Witcher 4: Gebt Ciri eine Chance

So ähnlich zumindest der Wortlaut, mit dem sich Jan Hermanowicz, Engineering Production Manager bei CD Projekt RED und Mitwirkender an der kürzlich veröffentlichten Tech Demo zu The Witcher 4, gegenüber GamesRadar geäußert hat. „Wenn das Spiel draußen ist, werdet ihr euch selbst ein Urteil bilden und ihren Charakter, ihre Geschichte erleben können. Und ich denke, das wird der Moment sein, um Meinungen auszusprechen“. Das ist seine Ansicht davon, wie Fans mit dem Wechsel der Hauptfigur umgehen sollten.

Immerhin kann die Qualität des Storytellings und die erzählerische Stärke in Bezug auf Ciris Rolle bisher anhand der wenigen Kriterien, wie einem ersten Trailer, mit Sicherheit nicht verlässlich eingeschätzt werden. Auch wenn diese natürlich bereits versuchen, Spannung für das bevorstehende Gesamtprodukt zu erzeugen. Hermanowicz verspricht: „Wir haben sie in verschiedenen Situationen gezeigt, zwei emotionalen Zuständen, die sehr unterschiedlich voneinander sind. Und es gibt noch viele weitere Seiten von ihr, die wir in Zukunft zeigen möchten„.

Lesetipp: Diese Dinge können wir aus der Tech Demo zu The Witcher 4 mitnehmen

Wer gelesen hat, weiß Bescheid

Ein großer Teil der Kritik an Ciris Auftritt ist auf „Woke“-Vorwürfe zurückzuführen, gegen die sich schon Synchronsprecher Doug Cockle gewehrt hat. „Wenn man die Bücher gelesen hat, versteht man, warum CD Projekt diesen Weg eingeschlagen hat“, hieß es von ihm. Dem stimmt auch Hermanowicz zu. Für ihn sei es äußerst klar, dass die Romanvorlage einen langsamen Übergang von Geralts Geschichte bis hin zu Ciris vollzieht.

Zuspruch dafür gibt es auch aufseiten der Fans, die in einem Reddit-Thread über die aktuellen Aussagen von Hermanowicz diskutieren. „Die einzige Möglichkeit, wie man denken könnte, dass Ciri nicht der logische Charakter für Witcher 4 ist, ist, wenn man kein Buch gelesen, nicht Witcher 3 gespielt hat und generell null Ahnung von irgendwas hat, das mit The Witcher zusammenhängt„, lautet beispielsweise ein Kommentar hierzu. Zwischen der Verteidigung von Ciri dringt jedoch ab und zu der Wunsch hervor, dass einige Fans gerne ihren eigenen Hexer oder ihre eigene Hexerin erstellt hätten. Vielleicht ja irgendwann in einem anderen Ableger?

Das wird sich zeigen, momentan kennen wir allerdings noch nicht einmal ein Releasedatum zum vierten Teil der Reihe. Klar ist allerdings, dass bei der Entwicklung von The Witcher 4 eine Sorte von Plattform im Vordergrund der Bemühungen steht.

Quellen: GamesRadar, Reddit r/gaming