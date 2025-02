The Witcher 4: Entwickler gewähren einen Blick hinter die Kulissen- „Die Welt ist brutal und ernsthaft und das sollt ihr spüren“

Die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red überraschte so manchen Fan mit dem umfangreichen und bildgewaltigen Cinematic Trailer, den sie auf den Game Awards im vergangenen Dezember zu The Witcher 4 erstmals zeigte. Seitdem ist auch klar: Ciri wird die Hauptrolle in dem düsteren Action-Adventure spielen.

Der Trailer zeigte nicht nur die Ziehtochter von Hexer-Fanliebling Geralt von Riva in Action, sondern auch in der Zwickmühle, ein weitreichende Entscheidung zu treffen – wie es in den Witcher-Spielen Usus ist. Und auch die mystische und teils bedrückende Welt der Reihe wurde eindrucksvoll präsentiert. Jetzt hat CD Projekt Red zusammen mit Platige Image, den Produzenten des Videos, einen Einblick hinter die Kulissen dieses Trailers gewährt.

The Witcher 4: Spannendes Video zeigt Hintergründe zum Trailer

Wenn jemand ein Making-of-Video zu einem Videospiel-Trailer machen kann, dann wahrscheinlich CD Projekt Red. In einem über zehnminütigen Behind the Scenes-Video kommen Verantwortliche des Spiele- wie auch des Animationsstudios zu Wort.

Ebenso werden spannende Aufnahmen vom Studiodreh gezeigt, bei dem unter anderem 14 Tage lang Motion-Capture-Material gesammelt wurde. Der Trailer sollte wirken, als wäre er mit einer natürlichen Kamera aufgenommen, um die Zuschauer mit einer hohen Immersion in den Bann zu ziehen. Selbst der Bauk, das furchterregende Monster im Trailer, wurde mit einer langen Stangenkonstruktion nachgestellt.

Seht hier das Behind the Scenes-Video zum Cinematic-Trailer von The Witcher 4

„Das Publikum soll die Story so erleben, wie Ciri sie auch erlebt, und so dieselbe emotionale Entwicklung durchmachen“, sagt Katejan Kapuściński, Cinematic Director bei CD Projekt Red. „Wir wollen, dass ihr den Charakteren nahekommt und versteht, was sie durchleben“, fährt er fort. „Die Welt ist brutal und heftig und ernsthaft und das sollt ihr spüren.“

Slawischer Look, emotionale Protagonistin

In dem Trailer folgt Ciri der jungen Mioni, die von ihrem Dorf geopfert werden soll, in eine Höhle, in der ein furchtbares Monster haust. Sie rettet das Mädchen, nur um nach dem Sieg über das Monster herauszufinden, dass sie stattdessen vom Dorf geopfert wird. „Ciri hat viel durchgemacht“, sagt Kapuściński über die neue Protagonistin. „Sie hat starke moralische Überzeugungen und handelt aufgrund dieser Emotionen.“ Die beiden jungen Frauen seien im Trailer auch optisch absichtlich als Gegensätze inszeniert, ergänzt Narrative Director Philipp Weber.

Optisch habe man sich sehr an den bisherigen Look der Reihe gehalten und will auch der Buchvorlage weiterhin gerecht werden. „Wir wollten immer den slawischen Stil beibehalten und konsistent mit Andrzej Sapkowskis Büchern bleiben“, sagt Art Director Lucjan Więcek. Und Tomek Suwalksi, Director von Platige Image fügt hinzu: „Überall Grautöne, keine klaren Entscheidungen, das berühmte geringere Übel“, wie er eine beliebte Geschichte aus dem Witcher-Kosmos zitiert, „ist Teil der osteuropäischen Mentalität“.

Wenn ihr mehr über die Hintergründe der Trailer erfahren wollt, sei euch das Behind the Scenes-Video dringend ans Herz gelegt. Die Spannung auf The Witcher 4 dürfte danach nicht gerade abflauen. Einen neuen Blick in das Hexer-Universum gibt es aber schon in diesem Herbst, wenn ein Prequel als Roman erscheint.

