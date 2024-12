The Witcher 4: Der erste Trailer ist da – und bestätigt die Protagonistin

Es ist tatsächlich passiert: CD Projekt Red hat offiziell The Witcher 4 im Rahmen der Game Awards 2024 enthüllt. Und damit auch etwas bestätigt, womit Fans schon lange gerechnet haben: Die Reihe wird mit einer Protagonistin fortgesetzt.

Natürlich nicht mit einer x-beliebigen Hexerin, sondern Ciri, Geralts wohlbekannte Ziehtochter, ist die neue Heldin des Rollenspiels. Was es sonst noch zu erzählen gibt, fassen wir für euch kurz und knapp zusammen.

The Witcher 4: Das ist der erste Trailer

Bevor ihr euch schon Hoffnungen macht: Gameplay gibt es im Reveal-Trailer von The Witcher 4 nicht zu sehen. Stattdessen ist es eine komplette Render-Sequenz, die aber zumindest auf Basis der Unreal Engine 5 entstanden ist und eine starke Atmosphäre auf den Monitor zaubert.

Neben Ciri als Protagonistin bestätigt CD Projekt Red, dass auch The Witcher 4 definitiv ein Singleplayer-Abenteuer wird. Ihr müsst euch also nicht fürchten, dass das polnische Studio einen Multiplayer-Weg einschlägt. Stattdessen dürfen wir erneut in eine düstere wie offene Spielwelt eintauchen und hoffentlich eine ebenso starke Story erzählt bekommen.

Hier könnt ihr euch das erste Video zu The Witcher 4 in voller Länge ansehen:

Apropos Geschichte: Die soll sich zumindest im Auftakt der neuen Saga drum gehen, wie Ciri zur professionellen Monsterjägerin wird. Schon im Trailer zeigt sie dafür gute Ansätze, die neben Kampf auch Magie umfassen. Ob auch Geralt einen Auftritt haben wird, wissen wir noch nicht. Wir würden es aber zumindest nicht ausschließen wollen.

Release? Tja, dazu gibt es keine Info. Vor 2026 solltet ihr euch aber keine Hoffnungen machen. Auch zu den Plattformen gibt es bisher keine Infos. Vermutlich werden aber der PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X|S bedient. Je nachdem wie lange es dauert, eventuell ja auch schon die nachfolgende Konsolengeneration.

