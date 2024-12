The Witcher 4: Verwirrendes Detail im neuen Trailer – „Warum haben sie das geändert?“

Es war durchaus eine der größeren Überraschungen bei den diesjährigen Game Awards: The Witcher 4 ließ sich doch tatsächlich mit einem mehr als fünfminütigen Trailer blicken.

Das erste Material zum sehnlichst erwarteten Rollenspiel enthielt zwar kein konkretes Gameplay, verriet aber, wer nach Geralt die Franchise-Fackel weiterträgt: Die bereits in The Witcher 3 spielbare Ciri wird offiziell zur Protagonistin. In The Witcher 4 ist die weißhaarige Kämpferin nun älter und hat noch eine weitere Änderung erfahren, die bei einigen Fans für Verwunderung sorgte.

The Witcher 4: Ciri bekommt eine neue Stimme verpasst

Wer sich den ersten Trailer zu The Witcher 4 mit Ton angeschaut hat und den Vorgänger ausgiebig gespielt hat, dürfte bemerkt haben, dass Ciris Synchronsprecherin gewechselt hat. Jo Wyatt, die dem Löwenjungen von Cintra in CD Projekts Red The Witcher 3 ihre Stimme lieh, kehrt demnach nicht für die noch undatierte Fortsetzung zurück.

Gegenüber TheGamer verriet das polnische Entwicklerstudio offiziell, dass nun Ciara Berkeley Ciri sprechen wird: „Ciri im The Witcher 4 Cinematic Reveal Trailer wurde durch Ciara Berkeley besetzt. Ciara ist eine talentierte Schauspielerin, die uns mit ihrem Enthusiasmus und ihrem sprachlichen sowie schauspielerischen Können beeindruckt hat.“

„Wir glauben, dass sie in diesem Trailer Ciri auf eine Art zum Leben gebracht hat, die sowohl dem Charakter gerecht wird, als auch Fans der Reihe begeistern sollte“, hieß es in einem Statement. Auch wenn es zunächst so klingt, als wäre Berkeley nur für den Trailer engagiert worden, spricht sie Ciri auch im fertigen Spiel, wie CD Projekt Red später klarstellte.

So reagieren die Fans

Einige Fans zeigen sich derweil verwirrt über die Änderung: Auf Reddit schreibt Nutzer Bobbarkee: „Warum haben sie die Sprecherin von Ciri geändert? […] Ich hoffe wirklich, sie überlegen sich das und bringen die gleiche Schauspielerin zurück, die sie in The Witcher 3 gespielt hat.“ Andere sehen das weniger eng und nennen mögliche Gründe für den Wechsel: „Ciri ist im Universum des Spiels gealtert, genau wie ihre Stimme, aber Jo mit ihren 35 Jahren vermutlich nicht.“

Unter dem YouTube-Trailer finden sich ebenfalls gemischte Reaktionen auf die Änderung: „Ich bin viel trauriger als ich dachte, dass sie nicht die gleiche Synchronsprecherin für Ciri behalten haben, sie war der Wahnsinn“, äußert sich Nutzer*in MINISTROSITY. Kaptenteo hält dagegen: „Es ist natürlich subjektiv, aber ich bevorzuge definitiv die neue.“

Wer ist Ciara Berkeley?

Falls euch der Name nichts sagen sollte, keine Panik: Ciara Berkeley ist nahezu noch ein unbeschriebenes Blatt. Neben einer überaus kleinen Rolle in der Serie Normal People (basierend auf dem gleichnamigen Roman von Sally Rooney), war sie IMDb zufolge bislang lediglich in Swing Bout und The Deceived – Das geheime Verbrechen zu sehen.

Erfahrungen als Synchronsprecherin scheint Berkeley demnach keine zu haben. Ob das einen Grund zur Skepsis darstellt, bleib abzuwarten: Wer allein basierend auf dem Trailer schon ein Urteil fällt, könnte von dem fertigen Spiel schließlich überrascht werden. Im Idealfall wartet ihr also bis zum Release von The Witcher 4, das laut einem Entwickler gar nicht besser als der Vorgänger werden soll.

