The Witcher 4: Wann erscheint das Rollenspiel? CD Projekt gibt Auskunft

Mit dem ersten Trailer zu The Witcher 4 hat CD Projekt im Rahmen der Game Awards 2024 etliche Fans überrascht. Hoffnungen auf einen früher als erwarteten Release solltet ihr euch jedoch nicht machen, wie das polnische Studio jetzt verkündet.

Klar, eine Veröffentlichung in diesem Jahr war ohnehin so gut wie ausgeschlossen. Schließlich ist das Rollenspiel erst Ende 2024 in die heiße Produktionsphase gestartet und ein solches Werk benötigt einiges an Zeit. Wie lange ihr aber wirklich warten müsst, hat CD Projekt nun weiter eingrenzt – eure PS5 könnte dann vielleicht schon den ersten Staub ansetzen.

The Witcher 4: Keine falschen Release-Versprechen bei CD Projekt

Die neueste Aussage zum Release von The Witcher 4 stammt aus dem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht des Unternehmens. Dort heißt es auf einer Folie zu den finanziellen Zielen, die mit einem Bonusprogramm fürs Management verbunden sind, dass derzeit eine Veröffentlichung bis Ende 2026 nicht geplant sei.

Zwar können sich Vorhaben immer ändern, doch CD Projekt klingt diesbezüglich nicht allzu optimistisch. Finanzvorstand Piotr Nielubowicz bestätigte dies später noch einmal in einer Investoren-Fragerunde. „Wir werden das genaue Datum für die Veröffentlichung des Spiels noch nicht bekannt geben“, so der Wortlaut. Der Release wird jedoch definitiv nicht in der ersten Zielperiode für das oben genannte Bonusprogramm erfolgen. Jene endet am 31. Dezember 2026.

Lesetipp: Darum spielen wir im neuen Witcher Geralts Ziehtochter

Demnach werden wir wohl erst frühestens 2027 das neue The Witcher mit Ciri in der Hauptrolle spielen können. Selbst das Jahr dürfte aber derzeit noch längst nicht in Stein gemeißelt sein, bedenken wir, wie viel Zeit die Produktion von AAA-Spielen mittlerweile in Anspruch nimmt.

Team wächst immer weiter

Der Fokus von CD Projekt liegt aber trotz des noch lang entfernten Veröffentlichungszeitraums fest auf The Witcher 4. Das zuletzt auf 400 Entwickler*innen bezifferte Team wurde in den letzten Wochen noch einmal vergrößert, mittlerweile arbeiten 411 Angestellte an dem Open World-Rollenspiel.

Der Rest von CD Projekt, 296 Mitarbeitende, verteilen sich auf andere Projekte, darunter beispielsweise die Fortsetzung von Cyberpunk 2077, das noch ominöse Witcher-Spiel Sirius und die neue geplante Marke Hadar. Vor allem Hadar und das Cyberpunk-Sequel dürften wohl noch einige Zeit benötigen, bis sie in die vollständige Produktion übergehen.

Immerhin müssen Fans von The Witcher nicht unbedingt bis 2027 oder gar noch länger auf frische Inhalte warten. Noch im Laufe des Jahres erscheint ein neues Buch rund um den berühmten Hexer Geralt.

Quelle: YouTube / CD Projekt IR