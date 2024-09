The Witcher 4: Rollenspiel-Fortsetzung nimmt jetzt richtig an Fahrt auf

Mit Cyberpunk 2077 hat CD Projekt abgeschlossen und Geralts letztes großes Abenteuer schon viele Jahre auf dem Buckel. Es stellt sich also die Frage: Wohin geht zukünftig die Reise des polnischen Studios? In einem Update verraten die Verantwortlichen, wie es um das nächste Großprojekt steht.

Das wird nicht der Nachfolger von Cyberpunk, auch wenn sich dieser ebenfalls in Entwicklung befindet, sondern The Witcher 4. Unter dem Codenamen Polaris kündigten die Entwickler*innen schon vor zwei Jahren an, dass die Rollenspielreihe rund um den Hexer fortgesetzt wird. Und offenbar kommt man mit der Produktion gut voran.

The Witcher 4: Bald geht es mit der Arbeit richtig los

Schon seit längerem wissen wir, dass sich The Witcher 4 in der Vorproduktion befindet, aber damit soll bald Schluss sein. Im Rahmen des aktuellen Finanzberichts von CD Projekt ließ Michał Nowakowski, einer der CEOs des Studios, verlauten, dass das Polaris-Team zuletzt große Fortschritte erzielt hat.

„Das Entwicklungsteam steht kurz vor einem wichtigen Meilenstein, der das Ende der Vorproduktionsphase markiert“, heißt es weiter. Das bedeutet, dass schon demnächst die eigentliche Produktion des Rollenspiels beginnt. Konzepte, Ideen und Szenarien sind somit weit genug ausgearbeitet, dass man nun Stück für Stück die einzelnen Bereiche in Angriff nehmen und auch zusammenführen kann.

Das heißt natürlich längst nicht, dass The Witcher 4 somit nun in absehbarer Zeit erscheint. Die Produktionsphase ist der aufwändigste und teuerste Schritt, der sich bei Großprojekten oft über mehrere Jahre zieht und mehrere hundert Mitarbeiter*innen benötigt.

Cyberpunk-Sequel: Grundstein ist gelegt

Im Finanzbericht kam CD Projekt auch auf Codename Orion zu sprechen, dem Nachfolger von Cyberpunk 2077. Der entsteht bekanntlich im neuen Studio in Boston, welches sich noch immer im Aufbau befindet. Dementsprechend läuft auch das Sequel noch nicht auf Hochtouren, sondern es wird erst einmal der „Grundstein gelegt“.

Anders ausgedrückt: Das zweite Cyberpunk-Spiel von CD Projekt befindet sich definitiv noch in der Vorproduktion und wird wohl auch nicht alsbald diese Phase verlassen. Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass der Nachfolger zu Cyberpunk 2077 erst nach The Witcher 4 das Licht der Welt erblickt.

Neben den neuen Hexer- und Cyberpunk-Abenteuer lässt CD Projekt außerdem an einer Neuauflage des ersten Geralt-Spiels arbeiten. Das Witcher-Remake soll zudem Open World werden, wie in der Vergangenheit mitgeteilt wurde.

Quelle: CD Projekt