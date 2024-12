The Witcher 4: So könnt ihr Ciris neues Schwert jetzt schon schwingen

Für Fans der Videospiel-Reihe The Witcher war der Dezember ein spannender Monat, gab es doch nicht nur die Bestätigung seitens Entwickler CD Projekt Red, dass sich der vierte Teil der Saga offiziell im Produktionsstatus befindet – nein, bei den Game Awards wurde dann überraschend gleich ein bildgewaltiger Storytrailer präsentiert.

Spätestens seitdem können wir sicher sein, dass The Witcher 4 sich hauptsächlich um Protagonistin Ciri drehen wird. Die Beweggründe dafür wurden von den Entwickler*innen in zahlreichen Interviews dargelegt. Ein Release liegt jedoch noch in weiter Ferne, weshalb Fans derweil auf andere Möglichkeiten zugreifen müssen, potenzielle The Witcher 4-Inhalte zu genießen.

The Witcher: Nach Ciris Look kommt jetzt ihr Schwert

So existiert seit einigen Tagen eine Mod für die PC-Version von The Witcher 3: Wild Hunt, in der die junge Ciri – die ihr in einigen Passagen spielen dürft – die Schablone ihres älteren Selbst auferlegt bekommt. Nun gibt es noch ein weiteres Upgrade, mit dem ihr schon jetzt ein Stück The Witcher 4-Flair erleben könnt: Mit Ciris neuem Schwert lehrt ihr Menschen wie Monstern (die so oft in derselben Gestalt unterwegs sind) das Fürchten.

Möglich macht dies EzioMaverick (augenscheinlich ein Fan von Assassin’s Creed 2 und Top Gun) in seiner Mod, die kostenfrei auf NexusMods zur Verfügung steht. Das Langschwert der jungen Hexerin sieht wahrhaft martialisch aus mit seinen scharfen Zacken am unteren Teil der Klinge. Der Modder warnt jedoch, dass das Schwert nicht mit anderen Mods, die Ciris Outfit beeinflussen, kompatibel sein könnte und rät, diese vorher zu entfernen.

In der Vergangenheit hatte EzioMaverick bereits aufwändige Crossover-Outfit für Ciri gemoddet, sodass das „Löwenjunge on Cintra“ im Samurai- oder Netrunner-Look aus Cyberpunk 2077 erschien, der zweiten großen IP von Entwicklerstudio CD Projekt Red.

The Witcher 3 erlaubt seit Mai dieses Jahres offiziell Mods. Allein auf NexusMods sind in diesem Zeitraum fast 7.000 Modifizierungen für das Game of the Year 2015 erschienen. So macht eine vermeintlich gelöschte Szenen erlebbar, während eine andere ein Ruf-System einführt.

Quelle: NexusMods