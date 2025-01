Vorgeschmack auf The Witcher 4 gefällig? Dann müsst ihr diese Quest des Vorgängers zocken

Auch wenn CD Projekt RED uns bei den Game Awards mit einem 6-minütigen Trailer überrascht hat, müsst ihr euch bis zum Release von The Witcher 4 wohl noch eine ganze Weile gedulden.

Trotzdem könnt ihr euch in gewisser Weise schon jetzt eine kleine Kostprobe schmecken lassen, die den Vibe des nächsten Witcher-Ablegers einfangen soll und sogar den Entwickler*innen als Vorbereitung diente. Wo ihr diesen Vorgeschmack findet? Na, in einer Bonusquest von The Witcher 3 natürlich!

The Witcher 4: Mit dieser Quest haben sich die Entwickler*innen eingestimmt

Selbst wer wirklich alles in The Witcher 3 erledigt hat, könnte die Bonusquest verpasst haben, denn „Im Schatten des ewigen Feuers“ erschien erst vor zwei Jahren im Rahmen des Next-Gen-Updates – lange nach dem ursprünglichen Release 2015. Offenbar haben die kreativen Köpfe bei CD Projekt RED diese Quest damals genutzt, um sich auf The Witcher 4 vorzubereiten, wie Narrative Director Philipp Weber auf Twitter verrät:

https://twitter.com/PhiWeber/status/1876999137146630390

„Vor zwei Jahren haben wir eine neue Quest für The Witcher 3 veröffentlicht. Neue Designer und Autoren haben daran gearbeitet, um sich auf Witcher 4 vorzubereiten, zusammen mit einem unserer ältesten Quest Designers, der schon seit Witcher 1 dabei ist. Das war der perfekte Start, um zurück in Stimmung zu kommen“, schildert Weber.

Zwar ist die besagte Quest noch für Geralts letztes Abenteuer erschienen, konnte aber selbst die Macher*innen des Spiels auf die Entwicklung von The Witcher 4 einstimmen – und ist damit sicherlich auch für euch die perfekte Beschäftigung, um zumindest einen Teil der Wartezeit bis zu Ciris eigenem Ableger zu überbrücken.

Lese-Tipp: Neues Monster in The Witcher 4 spielt mit euren Ängsten.

Solltet ihr „Im Schatten des ewigen Feuers“ noch nicht erlebt haben, lohnt ein Abschluss der Quest gleich doppelt: Neben dem Wissen, schon jetzt einen Auftrag der zukünftigen The Witcher 4-Macher*innen erlebt zu haben, winkt als Belohnung nämlich auch noch die Rüstung von Henry Cavill aus der Netflix-Serie. Mehr zu den Quests (und Romanzen) des nächsten Witcher-Ablegers findet ihr derweil an anderer Stelle.

Quelle: Twitter /@PhiWeber