The Witcher 4 lockt auch wieder mit Mini-Game- „Wir hören der Community genau zu“

Der optisch beeindruckende Teaser zu The Witcher 4 war eine der großen Überraschungen in der Trailer-Show auf den vergangenen Game Awards. Erst wenige Tage zuvor hatte Entwicklerstudio CD Projekt Red offiziell verkündet, dass sich das Spiel im Produktionsstatus befindet. Mit dem Trailer ist nun auch jeder Zweifel ausgeräumt, dass Ciri die Protagonistin des Spiels wird.

Über die Story und ob es zu The Witcher 4 noch einen Untertitel geben wird hält die polnische Spieleschmiede sich noch bedeckt, mit ein paar Details werden Fans jedoch gelockt – etwas ob das beliebte Minispiel Gwent auch im kommenden Teil der Saga zurückkehrt.

The Witcher 4: Entwickler lieben Gwent

So haben sich Easy Allies kürzlich zu einem Interview mit Game Director Sebastian Kalemba und Executive Producer Gosia Mitręga getroffen. Auf die Frage, ob Gwent (oder Gwint, wie das Kartenspiel in der deutschen Version heißt) auch in The Witcher 4 zurückkehrt, gibt es zwar keine hieb- und stichfeste Antwort, jedoch einen recht deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl.

„Natürlich lieben wir Gwent“, bestätigt Mitręga. „Und wir hören immer sehr genau zu, was die Community möchte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand enttäuscht sein wird.“ Dass das Spiel vielleicht eines der populärsten Mini-Games in der Videospielgeschichte ist, überrascht nicht. Es gibt ein eigenes Gwent-Spinoff und auch eine physische Version – nicht wenige, die The Witcher 3: Wild Hunt gespielt haben, dürften Stunden mit Gwent verbracht haben.

„Es ist einfach Teil der Erfahrung, absolut“, ergänzt Kalemba und bekräftigt seine Liebe für das Spiel. Tatsächlich war Gwent in The Witcher 3 nicht einfach nur ein Zeitvertreib, sondern in viele Quests eingebunden. Es gab Turniere, einzigartige Karten und mit der Erweiterung Blood and Wine sogar eine weitere Fraktion. Die Mischung aus Sammelkartenspiel und Deckbuilder motiviert stets, mit verschiedenen Taktiken in ein Duell zu gehen.

Fans können sich also mit großer Wahrscheinlichkeit auch in The Witcher 4 auf ein paar Partien Gwent freuen – vielleicht auch gegen Geralt? Dass der Namensgeber der Reihe auch im vierten Teil zumindest auftauchen wird, haben die Entwickler*innen bestätigt. Ebenfalls verbrieft ist die neue Stimme von Ciri, die schon im Trailer zu hören war.

Quelle: Youtube / Easy Allies