The Witcher-Wahnsinn: Deluxe Edition erschlägt mit Preishammer – „So viel Geld habe ich nicht“

„Das sieht großartig aus … aber so viel Geld habe ich nicht„, schrieb am 31. Juli ein*e Twitter-Nutzer*in – und dürfte damit ausdrücken, was nicht wenige Fans von The Witcher angesichts dieses Preisschilds denken dürften. Mit nicht weniger als 219,95 Euro ist eine neue Version von Gwent – The Legendary Card Game bepreist.

Was ursprünglich als virtuelles Kartenspiel in The Witcher 3: Wild Hunt begann, seinen Weg als eigenständiges Online-Kartenspiel auf Steam und in Googles beziehungsweise Apples Mobile Stores gefunden hat, gibt es inzwischen auch in Echt – und nicht nur das, sondern eben als kostenintensive Edition für Sammler*innen. Doch hier werden aus offensichtlichen Gründen nicht alle The Witcher-Begeisterte zugreifen (können oder wollen).

Gwent: Beliebtes Kartenspiel jetzt als spezielle Edition vorbestelltbar

„Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich“, verkündete am 31. Juli der der Twitter-Account von No Loading Games – lieferte zudem schickes Bildmaterial mit, bei dem nicht wenigen Fans des Hexers der Puls vor lauter Vorfreude durch die Decke gehen dürfte. In drei eindrucksvollen Standbildern werden wir Augenzeug*innen des anscheinend wertig gestaltetem Gwent – The Legendary Card Games, welches euch jetzt zum zehnjährigen Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt als Deluxe Edition an den Geldbeutel möchte.

Twitter-Bekanntmachung zur Deluxe Edition:

Der Grund, wieso Interessierte trotz der hochwertig wirkenden Aufmachung des beliebten Kartenspiels aus dem The Witcher-Universum jetzt teils die Hände über den Kopf zusammenschlagen, hat wie eingangs erwähnt mit dem dreistelligen Kaufpreis zu tun. Knapp 220 Euro lässt sich der in Kanada beheimatete Entwickler von Brett- und Kartenspielen namens No Loading Games nämlich dieses besondere Schmuckstück kosten.

Aber werfen wir einen genaueren Blick auf die drei Produktbilder: Diese führen uns eine massiv wirkende Holzbox mit Schlössern und Scharnieren aus Metall vor Augen. In der aufgeklappten Box sind mehrere Fächer für die unterschiedlichen Kartendecks eingelassen, edle Gravuren mit dem Gwent-Schriftzug sind ein Blickfang für treue Fans. Wer das nötige Kleingeld hierfür nicht hat, oder schlicht nicht aufwenden will, muss nicht verzweifeln.

Das The Witcher-Kartenspiel gibt’s auch kostenlos

Ja, Gwent – The Legendary Card Game – 10th Anniversary Edition (Deluxe Edition), wie das Teil mit voll ausgeschriebener Produktbeschreibung heißt, geht ordentlich ins Geld. Verständlich, dass das Portemonnaie nicht bei allen so locker sitzt – weswegen die reguläre, physische Version des Kartenspiels für gerade mal 36 Euro ebenfalls bei No Loading Games eine kostenschonende Alternative sein kann.

Oder ihr legt eine Runde Gwent: The Witcher Card Game auf Steam oder eurem Mobile Device ein – und macht, sofern ihr euch nicht von Mikrotransaktionen den Geldbeutel ausräumen lasst, keinen einzigen Eurocent locker. Wer Monster mit The Witcher lieber auf dem Rechner knechtet, sollte hingegen dieses kostenlose Grafik-Upgrade kennenlernen.

