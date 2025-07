The Witcher mit entscheidendem Grafik-Upgrade – jetzt kostenlos laden

Was im Jahre 2007 grafisch mehr als ansehnlich war, dem Auge von Spieler*innen geschmeichelt hat, wirkt heutzutage naheliegenderweise altbacken. The Witcher von CD Projekt RED hat die erfolgreiche Rollenspiel-Reihe losgetreten, die mit Assassins of Kings und Wild Hunt ihre Weitererzählung erfuhr – und demnächst mit einem The Witcher 4 das nächste Kapitel aufschlägt. Und jetzt?

Jetzt gibt es für Spieler*innen ein neues Grafik-Upgrade für diesen Klassiker abzugreifen, der beim angestaubten, allerersten The Witcher nochmal nachbessert – zwar nicht mit dem ganz großen Grafik-Wumms, aber doch wird bei einem nicht unerheblichen Detail nachkorrigiert.

The Witcher: Neue Mod sorgt für knackigere Texturen

The Witcher ist ein Rollenspiel, das zu seiner Zeit mit Schauwerten aufwarten konnte. Schließlich bot die aufgebohrte Version der Aurora-Engine mitunter einen dynamischen Tag-und-Nacht-Wechsel, realistisch anmutende Schattenwürfe, oder für die damalige Zeit detaillierte Charaktermodelle. Und bei den Texturen? Die lässt Modder*in RealExist auf Nexus Mods jetzt im neuen Glanz erstrahlen – zumindest ein wenig. Über 3.000 Texturen hat der Modder der Upscaling-Prozedur unterzogen, wie es in der dazugehörigen Beschreibung heißt.

Die nun schärferen Texturen sollen alle aus dem ersten The Witcher betreffen. Was ihr euch von diesem Download erwarten dürft, ist ein aufgebesserter Look – nicht aber das große, grafische Reinemachen. Wichtiger Hinweis: Solltet ihr euch zum Download von „Modern Texture Upscale AIO“ für The Witcher entschließen, müsst ihr euch höchstwahrscheinlich eine weitere Datei ziehen. Und zwar den sogenannten „Textures Settings Downgrade Fix“, welchen ihr beim Download-Angebot von Modder*in hub997 ganz unten auf dessen Seite findet.

Für alle weiteren Details zu Installation und Umfang der Texture-Upscaling-Mod werdet ihr bei RealExists Eintrag fündig. Die Modifikation liegt in mehreren Versionen vor – am relevantesten sind die Download-Pakete mit zweifach vergrößerten Texturen, beziehungsweise vierfacher Vergrößerung gegenüber der Standard-Auflösung. Laut Modder*in soll „Color Texture 2x“ aber stabiler funktionieren.

In der entsprechenden Kommentarspalte auf Nexus Mods haben sich bislang keine Wortmeldungen eingefunden – doch wer sein Herz ans allererste The Witcher verloren hat, nun nochmal eine kleine (aber vielleicht feine) grafische Frischzellenkur am Hexer vornehmen möchte, könnte mit diesem Modding-Kleinod gut beraten sein. Anhängige Vergleichsbilder jedenfalls führen gut sichtbar vor Augen, wie beispielsweise Treppenstufen-Effekte nun der Vergangenheit angehören. Neues von Geralt von Riva aus der legendären The Witcher-Reihe gibt’s übrigens bald in Buchform.

