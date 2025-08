The Witcher kehrt endlich mit neuem Spiel zurück – doch anders als erhofft

Bis wir mit Protagonistin Ciri in The Witcher 4 in das nächste, epochale Open-World-Singleplayer-Rollenspiel abtauchen, wird wohl noch das ein oder andere Kalenderjahr verstreichen. Frühestens 2027 dürfen Fans von Geralt von Riva & Co. mit der Veröffentlichung des neuesten RPG-Streichs von CD Projekt RED rechnen.

Das heißt aber nicht, dass uns nicht noch vorher neue Abenteuer aus dem von Schriftsteller Andrzej Sapowksi erdachten Fantasy-Kosmos bevorstehen – nur eben nicht auf dem Bildschirm, sondern dem gefliesten Küchentisch, dem Frühstückstisch im Wohnzimmer, oder jedweden anderen Tischen. Einfacher gesagt: Mit The Witcher: Legacy wurde jetzt ein Brettspiel angekündigt, mit dem bei Fans der Geldbeutel wie von Zauberhand auf aufklappen könnte.

The Witcher: Legacy – neues Brettspiel angekündigt

The Witcher: Legacy ist also „ein brandneues, Story-getriebenes Brettspiel„, jüngst am 31. Juli über den offiziellen Twitter-Account der Franchise angekündigt. Eine Ankündigung, die in der dazugehörigen Kommentarspalte mit Wortmeldungen wie „Das wird großartig“ begrüßt wurde. Paralell dazu wurde auf dem YouTube-Kanal von Go On Board ein informativ-werblicher Clip mit einer Gesamtlänge von einer Minute und 56 Sekunden veröffentlicht – der aufbereitet, was genau uns mit The Witcher: Legacy bevorstehen wird.

YouTube-Video zu The Witcher: Legacy:

Durch das Video führt uns Łukasz Woźniak in seiner Funktion als Game Designer und Mitgründer von Go On Board – einem auf Brettspiele spezialisierten Verlag, der bisher durch Tabletop-Spielereien rund um das Universum eben von The Witcher, aber auch zur anderen, großen CD Projekt RED-Marke Cyberpunk 2077 aufgefallen ist. Zudem ein Brettspiel zur beliebten Prügelspiel-Reihe Tekken befindet sich bei den Expert*innen für analoge Spiele in der Mache.

Im Clip breitet Woźniak die wichtigsten Eckdaten zu The Witcher: Legacy vor uns aus. Als Spieler*in verschlägt es euch in die Schule des Wolfs – einer der bekanntesten Hexer*innenschulen aus dem The Witcher-Kosmos. Wie es sich für ein handlungsgetriebenes Brettspiel gehört, gibt ein gemeingefährlicher Angriff den Startschuss für das Abenteuer, durch das ihr euch mit insgesamt maximal vier Spieler*innen boxen werdet. Kernbestandteile des Gameplays sind: Die Jagd nach Monstern, Ressourcenmanagement, das stetige Weiterentwickeln eures Charakters – und Entdeckungstouren durch das Königreich Kaedwen.

Crowdfounding-Plattform & ein echtes Brett(spiel)

Wer nicht knietief in der Welt von The Witcher drinsteckt: Das Königreich Kaedwen ist nicht nur das größte, sondern auch einflussreichste Königreich auf der fiktionalen Hexer-Landkarte. Aber zurück zu The Witcher: Legacy – denn wer sich nun voller Vorfreude die Hände reibt, kann das in Entwicklung befindliche Spiel für einen spaßigen Brettspiel-Abend mit Freunden, Familie oder anderen Menschen eurer Wahl, auf der Crowfounding-Plattform gamefound unterstützten.

Mit The Witcher: Legacy hat Go On Board übrigens nicht das erste Mal gewürfelt. Anhand von The Witcher: Path of Destiny oder The Witcher: Old World haben die Tabletop-Verrückten in der Vergangenheit Hexer & Konsorten erfolgreich auf den Tisch gehauen. Anders formuliert: Wer Brettspiel mag und Fantasy-Stoffe liebt, oder umgekehrt, für die oder den führt kaum ein Weg an Legacy vorbei – oder an diesem Brett aus Elden Ring.

Quellen: Twitter / @thewitcher, @caulfieldfactor, YouTube / @GoOnBoard