The Witcher: Nach großem Erfolg – darauf können sich Fans auch 2026 freuen

The Witcher 3: Wild Hunt gilt bei vielen Fans – nicht zu Unrecht – nach wie vor als eines der besten Videospiele. Begründet wird das zumeist mit der umfangreichen Story, die sie auch in zahllose Nebenaufgaben mit packender Geschichte erstreckt, oder auch mit den facettenreichen Charakteren, von denen ihr auf eurer Reise so vielen begegnet.

Das Action-RPG aus dem Jahr 2015 hat in vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt; es sieht noch immer hervorragend aus und sorgte dafür, dass sich das Franchise nachhaltig in der Popkultur festankern konnte. Auch der atmosphärische Soundtrack wurde häufig gelobt. Wer diesen einmal live erleben möchte, hat nächstes Jahr eine neue Chance dazu.

The Witcher: Konzertreihe wird 2026 in Deutschland und Europa fortgeführt

Bereits in 2025 – zum zehnjährigen Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt – wurde eine Konzertreihe mit dem Soundtrack des Spiels gestartet. Die umjubelte Premiere erfolgte im August auf der gamescom, am gestrigen Montag machte die Tour in Hamburg ihre letzte Deutschland-Station. Ende November und im nächsten Jahr wird sie zunächst in Asien fortgesetzt, doch auch hierzulande haben Fans Grund zum Jubeln. Wie CD Projekt Red bekanntgab, wird es auch im Herbst 2026 wieder eine große Europatour inklusive sechs Stationen im DACH-Raum geben.

Diese lauten wie folgt:

Berlin (Tempodrom) am 4. November 2026

(Tempodrom) am 4. November 2026 Nürnberg (Kia Arena) am 9. November 2026

(Kia Arena) am 9. November 2026 Wien (Stadthalle) am 11. November 2026

(Stadthalle) am 11. November 2026 Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle) am 16. November 2026

(Mitsubishi Electric Halle) am 16. November 2026 Frankfurt/Main (Jahrhunderthalle) am 19. November 2026

(Jahrhunderthalle) am 19. November 2026 Zürich (The Hall) am 21. November 2026

Dazu kommen viele Konzerte im benachbarten Ausland, wie zum Beispiel in Prag (8. November), Eindhoven (15. November) oder Esch (20. November). Der Vorverkauf, exklusiv für Abonnent*innen des Newsletters (für den ihr euch hier anmelden könnt), startet schon morgen, 19. November, um 10:00 Uhr. Ab dem 21. November beginnt der reguläre Ticketverkauf.

Ein 14-köpfiges Orchester, dem auch Soundtrack-Co-Komponist Percival Schuttenbach angehört, präsentiert die zeitlose akustische Welt von The Witcher 3 unter der Leitung von Marcin Przybyłowicz, ebenfalls Co-Komponist, mit speziell für die Tour arrangierter Musik und beeindruckenden visuellen Effekten.

Während die Konzertreihe gefeiert wird und sich einer hohen Nachfrage erfreuen kann, muss dagegen die Netflix-Serie von The Witcher viel Kritik einstecken.

