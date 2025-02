The Witcher: Für Fans startet die Woche wie ein Donnerschlag

Ursprünglich wurde diese Meldung am 10.02.2025 veröffentlicht: Fans von The Witcher – ursprünglich aus der Schreibfeder des polnischen Autors Andrzej Sapkowski getröpfelt, inzwischen zu einer multimedialen Fantasy-Franchise aufgestiegen – dürfen direkt zum Wochenstart in ein neues Abenteuer mit dem Hexer eintauchen. Dabei ist die Bezeichnung „eintauchen“ irgendwie wortwörtlich zu nehmen. Denn in The Witcher: Sirens of the Deep taucht ihr als Zuschauende hinab – zu mysteriösen Wassermenschen, die in kriegerischer Auseinandersetzung mit einem Küstenkönigreich stehen.

Der Animationsfilm The Witcher: Sirens of the Deep schlägt bereits morgen, am 11. Februar 2025 beim Streaming-Giganten Netflix hohen Wellen. Das animierte Fantasy-Werk in Spielfilmlänge stützt sich auf der Kurzgeschichte „Ein kleines Opfer“ von The Witcher-Erfinder Sapkowski. Abseits des im Bereich der fantastischen Literatur namhafte Schriftstellers werden Spieler*innen mit einem aufmerksamen Ohr aber noch auf einen anderen Altvertrauten treffen.

The Witcher: Sirens of The Deep – wer alles im Animationsfilm mitspielt

Doug Cockle ist nicht nur US-amerikanischer Schauspieler, bekannt für seine Film- und Serienrollen in Band of Brothers oder Die Herrschaft des Feuers. Jenseits der kleinen und großen Leinwand hat sich Cockle vor allem als Synchronsprecher von Videospielen einen Namen gemacht – und seine Stimme zu Gehör gebracht. Zu seinen namhaftesten Auftritten im Verlauf der letzten Jahre gehören solche Blockbuster-Spiele wie Alan Wake 2, Payday 3, oder Baldur’s Gate 3. Und selbstverständlich hat der gute Mann seine Stimmbänder an so jemanden wie Geralt von Riva im Videospiel The Witcher 3: Wild Hunt verliehen.

Für The Witcher: Sirens of the Deep leiht Cockle abermals seinen Stimmapparat dem ikonischen Fantasy-Recken. Doch damit wird morgen, am 11.02., das Wiederhören mit alten Bekannten auf Netflix mitnichten enden.

Wer nach einem Vorgeschmack zu The Witcher: Sirens of the Deep dürstet: Im obigen, etwas mehr als zweiminütigen Trailer lässt der Schlächter von Blaviken seine Muskeln spielen. Übrigens: Die Schauspielerin Anya Chalotra wird als Yennefer zurückkehren, beziehungsweise Joey Batey als Rittersporn. Für die kreative Leitung verpflichtete Netflix Regisseur Kang Hei Chul. Der wird Witcher-Fans mit Hintergrundwissen ebenfalls kein Unbekannter sein, schließlich war der Mann bereits am ebenfalls animierten Netflix-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf aus dem Jahre 2021 als Storyboard-Künstler beteiligt.

Hinter dieser Filmproduktion steckt übrigens, neben Netflix als Distributionsplattform, das südkoreanische Animationsstudio Studio Mir. Das bereits im Jahr 2015 gegründete Studio hat auch und gerade in den letzten Jahren mit namhaften, US-amerikanischen Streaming-Anbietern zusammengearbeitet – etwa für Skull Island oder Devil May Cry (ebenfalls Netflix), sowohl Young Justice: Phantoms als auch Harley Qinn (beide HBO Max), oder das oben erwähnte Nightmare of the Wolf.

Wartens wir’s also ab, ob Studio Mir und Kreativteam auch bei Sirens of the Deep wird überzeugen können. Nightmare of the Wolf jedenfalls ist mit 7,2 Sternen bewertungstechnisch mehr als solide auf der IMDb aufgestellt. Apropos: Neuer The Witcher-Film auf Netflix lockt mit starkem Trailer kurz vor Release.

