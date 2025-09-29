The Witcher: Noch einen Monat bis zum neuen Release – Fans erwartet eine völlig neue Seite

Fans von The Witcher erwartet ein goldener Herbst. Zwar liegt ein Release des vierten Teils der Videospielreihe noch in weiter Ferne, aber dafür dürfen sich Bücherwürmer seit diesem Monat an einem neuen Roman der Reihe von Andrzej Sapkowski laben.

Im nächsten Monat erscheint dann auch noch die vierte Staffel von The Witcher auf Netflix. Wenngleich die Serie sich von Fans auch viel Kritik gefallen lassen musste, dürften viele der Fortsetzung der Story gespannt entgegenblicken. Nicht zuletzt, weil ein neuer Hauptdarsteller in der Gestalt von Geralt von Riva unterwegs ist.

The Witcher: Kann der neue Geralt von Riva die Fans überzeugen?

Dieser dürfte keinen leichten Start bei den Fans haben: Henry Cavill, der den wortkargen Hexer in den ersten drei Staffel von The Witcher verkörperte, galt in der Community als extrem gute Besetzung. In der vierten und abschließenden fünften übernimmt der Australier Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem, The Expendables 2, Independence Day: Die Wiederkehr) die Rolle von Geralt von Riva.

Dass er dabei in große Fußstapfen tritt und die Entscheidung nicht bei allen Fans gut ankommen würde, war ihm klar. „Es rumorte viel und ich musste das einfach beiseite legen“, verriet der 35-Jährige in einem Interview mit Entertainment Weekly. „Es wurde bereits zu einer Ablenkung.“ Daher habe er auch das vergangene Jahr eine Auszeit von den sozialen Medien genommen, damit dies nicht seine Arbeit beeinflusst.

Jedoch: „Ich bin ein großer Fan von Henry und auch davon, was er in der Serie gemacht hat“, so Hemsworth weiter. Das Spiel The Witcher 3 bezeichnet er als „eines der besten Videospiele aller Zeiten“. Für die vierte Staffel der Netflix-Serie kündigte er an, dass man die Hauptcharaktere mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen wird.

Noch mehr Neues vom Hexer gefällig? Ab Januar erscheint eine Comicbuchreihe bei Dark Horse

Charaktere machen signifikante Änderungen durch

„Die Staffel 4 startet kurz nach dem Kampf mit Vilgeforz“, erzählt der Schauspieler. „Geralt ist in keiner guten Kondition, ist schwer verwundet. Mental muss er mit ihm unbekannten Gefühlen wie Selbstzweifel und Frustration zurechtkommen. Erstmals sieht man diese sehr menschliche Seite an ihm.“

Auch die anderen Hauptcharaktere machen einen wichtigen Wandel durch, wie man an den Beschreibungen von Anya Chalotra, die die mächtige Zauberin Yennefer von Vengerberg spielt, hört. Sie trommelt Magiebegabte aus allen Ecken der Welt zusammen, um gegen den cleveren Vilgeforz zu bestehen. „Sie kämpft für etwas, das größer ist, als sie selbst“, so Chalotra. „Sie kämpft für ihre Tochter.“

Diese wiederum ist bekanntlich Cirilla von Cintra, besser bekannt als Ciri, die sich – während des Storyverlaufs auf sich gestellt – allmählich zu einem „rebellischen Teenager“ entwickelt, wie Produzentin Lauren Hissrich feststellt. Dass sie sich zu einer taffen Kämpferin mausern wird, wissen wir ja nicht zuletzt durch ihre Hauptrolle, die sie in The Witcher 4 einnehmen wird. Die Netflix-Serie geht derweil am 30. Oktober in ihre vierte Runde. Alle acht Folgen werden von Beginn an verfügbar sein.

Quelle: Entertainment Weekly