Neuester The Witcher-Release überrascht Fans eiskalt – „schon vorbestellt“

Bis The Witcher 4 tatsächlich erscheint, werden sich Rollenspieler*innen und Fans von Geralt von Riva gleichermaßen in Geduld üben müssen. Frühestens Ende 2026 dürfen wir mit dem neuesten Videospiel-Abenteuer aus der Welt des Hexers rechnen. Doch bereits am 2. September gibt’s eine Neuveröffentlichung aus dem von Schriftsteller Andrzej Sapkowski erdachten Fantasy-Kosmos.

Mit dem Roman Kreuzweg der Raben wird auch endlich in deutscher Sprache ein neues Werk aus der Feder des polnischen Autors herausgebracht. Wer allerdings schon jetzt reinlesen möchte, zudem der englischen Sprache mächtig ist, für solche Fantasy-Liebhaber*innen haben wir nun hervorragende Neuigkeiten …

Leseprobe zum neuen Witcher-Roman Kreuzweg der Raben veröffentlicht

Solche Lesefüchse, die der polnischen Sprache nicht mächtig sind, dafür das Deutsche beherrschen, reiben sich schon die Hände nach dem 2. September. Dann nämlich wird mit Kreuzweg der Raben beim namhaften Publikumsverlag dtv die Vorgeschichte zur Witcher-Saga in der Übersetzung von Erik Simon erscheinen. Im 350 Seiten umfassendem Roman begleiten wir als Leser*in den jungen Geralt dabei, wie er sich seiner harten Ausbildung stellt – und auch tödlichen Gefahren. Ganz Ungeduldige können allerdings schon heute reinlesen …

Denn bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Gizmodo wurde ein besonderer Leckerbissen der literarischen Art veröffentlicht – bei dem ihr komplett kostenlos und völlig unkompliziert reinschmökern könnt. Genauer handelt es sich um eine Leseprobe zum Roman eben in englischer Sprache. In der von Witcher-Veteran David French übertragenen Fassung unter dem Titel Crossroads of Ravens wird das Buch übrigens erst am 30. September die Buchhandlungen erreichen – also fast einen ganzen Monat nach der deutschen Übersetzung.

Lesetipp: Neuer The Witcher-Teil überrascht mit neuestem Update

Aber egal, in welcher Sprache ihr den neuesten Witcher-Roman verschlingen werdet: Die Gratis-Leseprobe wurde auf Twitter beispielsweise bereits mit Wortmeldungen begrüßt wie einem euphorischen „Hyped!“, oder „Habe es schon vorbestellt, kann es nicht erwarten!“. Die jetzt herausgegebene Leseprobe hat eine Gesamtlänge etwas mehr als 1.500 Wörtern, bleibt also in ihren Umfang sehr übersichtlich. Dennoch bietet sie erste, spannende Einblicke, was euch im kommenden Werk erwartet.

Die Textpassage entführt euch in die Jugendjahre von Geralt von Riva, der noch naiven Idealen von Heldentum anhängt. Schauplatz ist das Königreich Kaedwen. Unser noch unerfahrener Hexer bricht darin auf zu einer Bergbaustelle, wo ihm Cynocephaly begegnet – ein bedrohliches Wesen mit Hundekopf. Wie das ausgeht, müsst ihr natürlich selbst nachlesen … Wer Fantasy-Epen lieber auf der Mattscheibe erlebt, sollte sich im Übrigen bei diesem neuen Action-Adventure der Witcher-Macher*innen festbeißen.

Quellen: Gizmodo, Twitter / @orbitbooks, @Arian_404, @Milktub69